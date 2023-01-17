南市樂齡學習拿友善城市創新獎 打造終身學習好所在

台南市教育局以「樂齡Online─台南限定不老青春『錄』」為題，將科技導入高齡者生活，號召長者透過影片創作宣導高齡議題，獲衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市創新獎」，樂齡學習示範中心今獻獎，市長黃偉哲期許讓台南成為樂齡終身學習的好所在，實踐幸福高齡友善城市的目標。

黃偉哲今天下午在「台南樂齡，感謝有您」的活動上，除感謝評審委員對於南市推動高齡學習教育的肯定，認為樂齡學習中心平時的奉獻與參與，更是功不可沒，特別是實地訪視時，樂齡學習示範中心及南區、佳里、後壁、安定區樂齡學習中心的大力協助與幫忙。他強調，未來將持續積極推動樂齡學習教育，推展出更多創新多元、符合時代趨勢的學習模式，打造台南為樂齡終身學習的好所在。

黃偉哲表示，4年前就任時，南市65歲以上的人口27.5萬人，現在已增加到34萬人，老年人口比例高於全國平均，高齡化程度相對嚴重，因此，積極推動跨局處的高齡友善城市政策，重視樂齡學習教育。目前南市共有38所樂齡學習中心，每年平均提供約17萬人次的高齡長者共同參與學習；去年天下雜誌「幸福城市大調查」的「樂齡學習中心活動參與率」教育評比項目中，南市榮獲六都第一，足以顯示樂齡學習中心辦學有成，以及市府團隊的用心努力。