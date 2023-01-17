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雲林縣送錢來了！ 這年齡層青年創業資金有著落

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府去年補助農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域共11組青年創業資金，讓他們有機會留鄉，在地深耕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府去年補助農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域共11組青年創業資金，讓他們有機會留鄉，在地深耕。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府去年補助縣內農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域共11組青年創業資金，幫助他們實踐創業構想，留在家鄉在地發展，縣府勞動暨青年事務發展處今天表示，即日起至3月15日開始受理今年度的青創補助金申請，有創業資金需求的20至40歲雲林縣籍青年，都可踴躍提出申請。

縣長張麗善表示，今年度擴大補助金申請年齡資格，原本至多只有20至35歲青年符合資格，此次上修至40歲，並放寬門檻，增加從業時間達2年以上，或取得與事業體直接相關的專業證照等多項技能資格認列條件。

勞青處長張世忠表示，青年創業補助金提供「微創型」、「專案型」2種方案，分別補助30萬元及200萬元，有創業構想並有購置、興建、租賃廠房或機器設備等需求者，均可提出申請。

張世忠說明，為讓申請人快速了解創業補助金相關內容，縣府2月起會在20鄉鎮舉辦巡迴說明會，將詳細說明申請條件，安排計畫書撰寫教學等，「保母式陪跑」由專人引導申請人更具明確方向，場次訊息可關注勞青處網站，提出申請後，預計5月公告獲補助名單。

勞青處表示，該案相關申請文件可至「雲青有GO站」網站「最新消息專區」下載，此外有創業輔導、報名創業知能課程等需求，也可在該站尋找資源；諮詢青年創業補助金相關問題，可撥專線05-5345080洽詢。

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