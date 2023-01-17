錯過再等1年！古寶無患子園區春節開放推限量好康

國內清潔大廠台南安定古寶無患子生技公司，循往例安排春節連假展示收藏一些傳統古玩、公仔，免費對外開放，還推出自家商品特賣會，以最低價格回饋消費者，業者稱，一年僅有一檔，錯過就只能再等一年了。

古寶無患子生技公司多年來春節期間在安定廠區推出限量特賣會，且董事長王高榮展出自己收藏的一些公仔、絕版小汽車，吸引不少遊客慕名而來，今年因忙趕貨，好不容易張羅擺設完成。

鄰近安定區南安國小2年級75名小朋友今天在校長黃國峯帶領下先來體驗，小朋友開心把玩著王高榮準備的台灣早期民眾DIY的滾鐵圈、罐頭獨輪車、魯班榫、跳橡皮筋等，小朋友開心說「好好玩！」，現場也有兔子造型手工皂DIY，還體驗天然無患子搓洗清潔，現場也有古早油車，小朋友好奇上了寶貴一課。

王高榮也將開箱許多收藏多年從未見天日的絕版小汽車，有美國職棒大聯盟、日本職棒阪神虎、隱藏版反恐車隊、日本警察車隊、霹靂遊俠復古小汽車等，還展出他收藏的「日本動漫公仔」海賊王、鬼滅之刃、美少女戰士等，王高榮笑說，「獨樂樂不如眾樂樂」，春節來臨，就是希望大家開心過年，也歡迎同好來交流。