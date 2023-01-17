春節將至 雲林警取締交通違規 加強無號誌路口停讓

春節連假將至，雲林警加強取締交通違規，並到閃光紅燈號誌路口教導民眾應停車再開，也提醒飲酒不開車、不疲勞駕駛，以及微型電動二輪車新制將在11月30日上路，新購車應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照及投保強制車險，騎車者需滿14歲。

虎尾分局表示，微型電動二輪車需領牌上路，違者1200元以上3600元以下罰鍰。新制上路前購買的電動自行車，需在新法施行後2年內領牌，另，也針對微型電動二輪車未滿14歲、未戴安全帽、酒駕、超速、及擅自變更電子控制裝置等項目加強取締。

虎尾分局表示，為降低無號誌路口事故，加強取締無號誌路口違規，閃光紅燈號誌未停車再開處900元至1800元罰鍰；若汽機車遇「停車再開」標誌或「停」標線，未停車再開處600元至1800元罰鍰，盼建立路口停讓文化，提升道路交通安全環境。