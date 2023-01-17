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體驗月津港燈節、鹽水蜂炮 台南市觀旅局整合推13條套裝行程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供
台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供

台南市觀光旅遊局為讓民眾輕鬆賞遊月津港具有文化創意元素的藝術花燈、光環境及體驗超級震憾、趨吉避凶的民俗慶典鹽水蜂炮，整合雄獅、東南、國光威樂假期及大豐共4家旅行社，推出13條活動限定的1至2日遊套裝行程，讓遊客依需要輕鬆選，讓你不用擔心找不到停車位。

此外，針對喜歡自由行的旅客，觀旅局也整合台南大員皇冠假日酒店、台南大飯店、台南趣淘漫旅飯店、徠·歸仁飯店、溫莎堡汽車旅館-新營館、月見溪行館、添福商務旅館、新安旅社及毓軒園民宿，共計9家旅館及民宿業者，推出憑活動紙本或手機下載活動相關DM等方式，詳情請洽各業者，即可享住宿優惠，歡迎有興趣的民眾多加利用。

市長黃偉哲表示，鹽水區擁有許多豐富的人文、歷史巷弄及建築，處處飄散著懷舊的氣息，月津港燈節及鹽水蜂炮兩個活動一靜一動，打造成賞花燈、炸蜂炮、品美食遊小鎮的視覺、觸覺、味覺體驗，也成為春節期間國人必訪的重要景點，值得一訪再訪、細細玩味。

觀光旅遊局長郭貞慧指出，鹽水區曾是臺灣早期的第四大城，昔稱月津港，也是台南經典小鎮之一，擁有全球3大民俗慶典的鹽水蜂炮，蜂炮文化的在地性與國際性享譽國際，每年元宵節皆吸引大批國內外遊客湧入，爭相前往接受蜂炮洗禮。還有已開展的「月之美術館」及極具台南代表性的文化節慶、春節元宵必訪的月津港燈節。

2023月津港燈節以「城裡的月光」為主題(展至2月12日)，今年超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品，規劃4大展區，展出75件作品，以光影藝術共同妝點月津港，讓觀者重新感受節慶帶給人與人之間珍貴的溫暖。

另外，2023年鹽水蜂炮以「大展鴻兔」為主題，將建造4座大型態LED燈搭配蜂炮於鹽水國中操場同步施放，將於2月4日至5日兩天熱鬧登場，是民眾期待新的一年炸跑惡運，向神明祈求新一年的平安與好運。

觀旅局推薦可順遊周邊景點如鹽水車站、永成戲院、八角樓、橋南老街、天主堂及大眾廟等景點，品嚐在地鹽水美食小吃，或走訪柳營德元埤、後壁俗女村、白河關子嶺泥漿溫泉區走逛泡湯、東山區品嚐咖啡及東山鴨頭。更多旅遊資訊及套裝遊程，請至「台南旅遊網」、「2023臺南行春」查詢。

台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供
台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供
台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供
台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供
台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供
台南市觀旅局與業者合作，推出13條套裝遊程及9家旅宿優惠。圖／觀光旅遊局提供

台南 月津港 鹽水蜂炮

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