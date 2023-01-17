永英公司董座慨捐百萬多功能動保專車 賀嘉縣動保績優獲評全國百大

榮獲2021年全國百大經理人，從事醫療器材產業的永英有限公司董事長何英獎，肯定嘉縣府動保績效拯救無數動物，恭賀家畜疾病防治所長林珮如帶領團隊，榮獲經理人雜誌評選2022年全國百大經理人，獲得「組織創新獎」，為獸醫界獲獎第一人，以他兄姐名義捐贈家畜所特製百萬多功能動物保護專車「姬義壽號」。

家畜所全體同仁與畜牧產業、動保界代表，上午在縣府大門接受專車，縣長翁章梁回贈感謝狀、張貼賀榜，感謝何英獎善心，讓更多事業有成企業及民間團體，公私協力為動保盡心力。

何英獎是民雄鄉人，父母辛苦拉拔6個小孩長大，家境清苦養成他堅毅樸實精神，白手起家創立永英公司30年，代理國外知名品牌，現任全國醫療器材商業同業公會全國聯合會理事長，新冠疫情爆發，動員公會協助政府防疫有功，獲蔡英文總統接見表揚。

何英獎為全國5萬多家醫材業爭取通過「醫療器材管理法」，建立符合國內環境醫療器材專法，與世界各國醫材法規相接軌，去年榮獲經理人雜誌評選全國百大經理人，之前參與家畜所「獸鋏淨空嘉園專案」，上山協助搜尋殘害動物捕獸鋏與山豬吊，決定捐助動保專車。

何英獎說，「姬義壽」3個字取自兄姐名字最後一個字，姬代表漂亮美好，義代表作有意義事情，壽代表源遠流長，代表美好又有意義的事，要源遠流長，傳遞下去。

翁章梁說，過去擔任社會局長，何英獎就默默捐贈第一輛復康巴士，至今捐贈6輛車，這次耗資百萬捐贈含簡單醫療、救援與運輸多功能動保專車，相信姬義壽號蘊含美好意涵會一直傳承延續。