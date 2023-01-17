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「蕭壠香」將登場 逾200公尺蕭壠園區蜈蚣陣燈飾吸睛
三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」2月11日起遶境3天，配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區今天起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，環繞園區一周，相當吸睛，遊客春節連假可賞遊。
蕭壠香，素以百足真人蜈蚣陣聞名；蕭壠文化園區蜈蚣陣主題燈飾已布展完成，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，大門口左側廊道為蜈蚣頭起點，繞倉庫群一圈，蜈蚣尾裝置於大門右側廊道。
而蜈蚣主題燈飾以金黃色布幕及紅色布條連結而成，共計連接134塊布幕作為蜈蚣身體的意象，呼應金唐殿百足真人蜈蚣陣；金黃色布幕象徵莊嚴、神聖及肅穆，紅色則體現吉祥、節慶之意，展現蜈蚣陣的文化性及地方性。
而以燈箱作為串接代表蜈蚣身體的金黃布幕支點，再以歷年蕭壠香活動紀錄照、鹽分地帶文學詩詞、藝陣館陣頭海報重新排列後輸出飾於燈箱上，運用當代藝術創新手法詮釋園區與在地廟宇交陪核心精神。透過全新打造展件，提供民眾不同燈節氣氛及藝術效果。
金唐殿這次也提供19座燈箱與一座雷府千歲的百年神轎置於臨時王府展區中作為展件，於展示規畫時提供民俗儀式細節諮詢，也使這次交陪活動順利推動，透過當代藝術手法，形塑廟宇及廟埕場域。
台南市政府文化局代理局長陳修程表示，透過這次呼應香科燈飾與活動，與在地金唐殿進行深層交陪多向度連結。藝術展件充分展現民俗承載歷史，也呈現香科儀式感，彰顯在地厚實文化與當代藝術底蘊。
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