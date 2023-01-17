快訊

疫情高峰過！本土+1萬9658例「下降19.8%」境外+312例

6000元現金何時可領？唐鳳允諾：2月28日開始發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蕭壠香」將登場 逾200公尺蕭壠園區蜈蚣陣燈飾吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區今天起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，邀請遊客來參觀。圖／台南市政府文化局提供
配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區今天起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，邀請遊客來參觀。圖／台南市政府文化局提供

三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」2月11日起遶境3天，配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區今天起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，環繞園區一周，相當吸睛，遊客春節連假可賞遊。

蕭壠香，素以百足真人蜈蚣陣聞名；蕭壠文化園區蜈蚣陣主題燈飾已布展完成，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，大門口左側廊道為蜈蚣頭起點，繞倉庫群一圈，蜈蚣尾裝置於大門右側廊道。

而蜈蚣主題燈飾以金黃色布幕及紅色布條連結而成，共計連接134塊布幕作為蜈蚣身體的意象，呼應金唐殿百足真人蜈蚣陣；金黃色布幕象徵莊嚴、神聖及肅穆，紅色則體現吉祥、節慶之意，展現蜈蚣陣的文化性及地方性。

而以燈箱作為串接代表蜈蚣身體的金黃布幕支點，再以歷年蕭壠香活動紀錄照、鹽分地帶文學詩詞、藝陣館陣頭海報重新排列後輸出飾於燈箱上，運用當代藝術創新手法詮釋園區與在地廟宇交陪核心精神。透過全新打造展件，提供民眾不同燈節氣氛及藝術效果。

金唐殿這次也提供19座燈箱與一座雷府千歲的百年神轎置於臨時王府展區中作為展件，於展示規畫時提供民俗儀式細節諮詢，也使這次交陪活動順利推動，透過當代藝術手法，形塑廟宇及廟埕場域。

台南市政府文化局代理局長陳修程表示，透過這次呼應香科燈飾與活動，與在地金唐殿進行深層交陪多向度連結。藝術展件充分展現民俗承載歷史，也呈現香科儀式感，彰顯在地厚實文化與當代藝術底蘊。

配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，邀請遊客來參觀。圖／台南市政府文化局提供
配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，邀請遊客來參觀。圖／台南市政府文化局提供
三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」將登場，蕭壠文化園區今起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，環繞園區一周，相當吸睛。圖／台南市政府文化局提供
三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」將登場，蕭壠文化園區今起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，環繞園區一周，相當吸睛。圖／台南市政府文化局提供
三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」將登場，蕭壠文化園區今起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，環繞園區一周，相當吸睛。圖／台南市政府文化局提供
三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」將登場，蕭壠文化園區今起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲爺臨時王府，長達200多公尺的蜈蚣陣主題燈飾，環繞園區一周，相當吸睛。圖／台南市政府文化局提供

台南 神轎 節氣

延伸閱讀

稻江擬轉型長照教團批計畫空洞 稻江：建構複合式綜合福利園區

春節疏運 阿管處公布奮起湖、阿里山園區免費接駁措施

18個企業、團體贊助北市台灣燈會 唯這4區沒布置

影／氣象局新北園區完工 成隱身郊區超美打卡點

相關新聞

永英公司董座慨捐百萬多功能動保專車 賀嘉縣動保績優獲評全國百大

榮獲2021年全國百大經理人，從事醫療器材產業的永英有限公司董事長何英獎，肯定嘉縣府動保績效拯救無數動物，恭賀家畜疾病防...

「蕭壠香」將登場 逾200公尺蕭壠園區蜈蚣陣燈飾吸睛

三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」2月11日起遶境3天，配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區今天起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲...

影／阿里山鄉打造咖啡莊園主題觀光體驗旅遊 推限量濾掛禮盒

嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會，6家咖啡莊園在場提供精品咖啡給來賓品嚐，濃郁咖啡香滿溢，縣長翁章梁大讚...

台南有愛 歸仁行善團致贈弱勢家庭年菜

農曆春節快到了，為關懷弱勢家庭及邊緣戶，台南市歸仁行善團結合在地總鋪師陳振旺，今天中午12點多在仁壽宮活動中舉辦「歸仁有...

感受年味！她們陪獨居長輩插蘭花 還加碼紅包

即將農曆春節，華山基金會嘉義地區服務1428名獨居長輩，嘉鳳獅子會募集22萬7500元，挹注愛心年菜，今天更安排花藝課程...

室內裝潢助理打掉重練 他職訓半年助攻加薪16K

擔任木工室內裝潢助理的周禹潔，入行發現學校所學無法符合實務需求，毅然決然離職報名勞動力發展署雲嘉南分署「裝修工程實務班」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。