影／阿里山鄉打造咖啡莊園主題觀光體驗旅遊 推限量濾掛禮盒

嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會，6家咖啡莊園在場提供精品咖啡給來賓品嚐，濃郁咖啡香滿溢，縣長翁章梁大讚阿里山咖啡，推薦首度開辦的阿里山咖啡莊園主題觀光體驗遊程，以及3月登場的「鄒樂趣‧咖啡野遊季」主題市集，以咖啡產業鏈結觀光旅遊，帶動阿里山體驗旅遊熱潮。

阿里山咖啡國內外比賽屢獲大獎，縣府辦理地方創生計畫，阿里山鄉公所執行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季活動，縣府協助咖啡農園深耕品牌特色，辦理為期3年咖啡三部曲建置計畫，第二部曲發展特色咖啡莊園潛力及莊園規畫。

活動開場優遊吧斯鄒族文化園區雙人組姊弟，獻唱「藍色楓葉」，唱出動人旋律，來賓邊品嘗樂野咖啡，邊聆聽美妙鄒族歌聲，邀請鄒築園創辦人「咖啡王子」方政倫，與資深旅遊達人「工頭

堅旅行長」暢談咖啡發展歷程及產業發展與觀光旅遊藍圖。方政倫說，希望打造頂級「愛馬仕」咖啡莊園。

阿里山鄉長高瑞芳說，打造咖啡莊園主題式深度體驗旅遊版圖，以樂野部落為中心串連周圍莊園、民宿，揉合土地鄒族文化，推出適合不同族群沈浸式咖啡體驗遊程。讓尋豆人不必遠赴國外莊園，在阿里山就能體驗優質好喝咖啡秘境。

「阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」首發踩線旅遊團，邀請食尚玩家駐站旅遊部落客及嘉縣旅行商業同業公會業者，展開2天1夜深度之旅，造訪鄒築園、優遊吧斯瑪翡莊園、野牡丹咖啡等咖啡莊園；咖啡主題市集定3月18日在樂野服務區登場。