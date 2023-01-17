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影／阿里山鄉打造咖啡莊園主題觀光體驗旅遊 推限量濾掛禮盒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會，縣長翁章梁（左）與阿里山鄉長高瑞芳（右）宣傳限量推出精巧六角形咖啡禮盒，形似鑽石LOGO。記者魯永明／攝影
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會，縣長翁章梁（左）與阿里山鄉長高瑞芳（右）宣傳限量推出精巧六角形咖啡禮盒，形似鑽石LOGO。記者魯永明／攝影

嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會，6家咖啡莊園在場提供精品咖啡給來賓品嚐，濃郁咖啡香滿溢，縣長翁章梁大讚阿里山咖啡，推薦首度開辦的阿里山咖啡莊園主題觀光體驗遊程，以及3月登場的「鄒樂趣‧咖啡野遊季」主題市集，以咖啡產業鏈結觀光旅遊，帶動阿里山體驗旅遊熱潮。

阿里山咖啡國內外比賽屢獲大獎，縣府辦理地方創生計畫，阿里山鄉公所執行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季活動，縣府協助咖啡農園深耕品牌特色，辦理為期3年咖啡三部曲建置計畫，第二部曲發展特色咖啡莊園潛力及莊園規畫。

活動開場優遊吧斯鄒族文化園區雙人組姊弟，獻唱「藍色楓葉」，唱出動人旋律，來賓邊品嘗樂野咖啡，邊聆聽美妙鄒族歌聲，邀請鄒築園創辦人「咖啡王子」方政倫，與資深旅遊達人「工頭

堅旅行長」暢談咖啡發展歷程及產業發展與觀光旅遊藍圖。方政倫說，希望打造頂級「愛馬仕」咖啡莊園。

阿里山鄉長高瑞芳說，打造咖啡莊園主題式深度體驗旅遊版圖，以樂野部落為中心串連周圍莊園、民宿，揉合土地鄒族文化，推出適合不同族群沈浸式咖啡體驗遊程。讓尋豆人不必遠赴國外莊園，在阿里山就能體驗優質好喝咖啡秘境。

「阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」首發踩線旅遊團，邀請食尚玩家駐站旅遊部落客及嘉縣旅行商業同業公會業者，展開2天1夜深度之旅，造訪鄒築園、優遊吧斯瑪翡莊園、野牡丹咖啡等咖啡莊園；咖啡主題市集定3月18日在樂野服務區登場。

限量推出精巧六角形咖啡禮盒，形似鑽石LOGO，呼應拉拉吾雅LALAUYA「啡常懂喝」，精緻手繪包裝呈現各家莊園特色，參與遊程可獲得「阿里山樂野產地限定咖啡濾掛禮盒」1組！限額500名，即日起開放報名，報名請上愛玩美旅行社https://www.94iprofun.com/；瘋馬旅行社http://www.taiwancrazy.com/index.php；活動資訊FB粉絲頁Alishan Lalauya Coffee festival鄒樂趣。咖啡野遊季：https://reurl.cc/LXO9EX

鄒築園創辦人「咖啡王子」方政倫（中）與資深旅遊達人「工頭堅旅行長」暢談咖啡發展歷程及產業發展與觀光旅遊藍圖。記者魯永明／攝影
鄒築園創辦人「咖啡王子」方政倫（中）與資深旅遊達人「工頭堅旅行長」暢談咖啡發展歷程及產業發展與觀光旅遊藍圖。記者魯永明／攝影
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會。記者魯永明／攝影
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會。記者魯永明／攝影
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會。記者魯永明／攝影
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會。記者魯永明／攝影
活動開場優遊吧斯鄒族文化園區雙人組姊弟，獻唱「藍色楓葉」，唱出動人旋律。記者魯永明／攝影
活動開場優遊吧斯鄒族文化園區雙人組姊弟，獻唱「藍色楓葉」，唱出動人旋律。記者魯永明／攝影
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會，6家咖啡莊園在場提供精品咖啡給來賓品嚐，濃郁咖啡香滿溢。記者魯永明／攝影
嘉義縣府上午舉行阿里山鄒樂趣‧咖啡野遊季」宣傳會，6家咖啡莊園在場提供精品咖啡給來賓品嚐，濃郁咖啡香滿溢。記者魯永明／攝影

咖啡 阿里山 鄒族

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