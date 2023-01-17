台南有愛 歸仁行善團致贈弱勢家庭年菜
農曆春節快到了，為關懷弱勢家庭及邊緣戶，台南市歸仁行善團結合在地總鋪師陳振旺，今天中午12點多在仁壽宮活動中舉辦「歸仁有愛 卯福送暖」活動，贈送美味年菜，共30戶受益。
後市愛心協會並贈送歸仁區21里紅包，每里6包，每包5千元紅包，由理事長陳英裕代表致贈紅包給弱勢家庭。另外善化工業公司、建瑋玩具公司及歸仁區急難救助也在年節前夕，捐給弱勢者紅包，希望能幫助他們過好年。
這次年菜色多樣，包括櫻花蝦米糕、佛跳牆、魚翅羹、獅子頭、大油雞、滷豬腳等，總鋪師陳振旺曾響應公益，還贈送甜點泡芙。活動現場並由陳振旺指導立委王定宇、民政局長姜淋煌、社會局長盧禹璁等掌勺烹煮「XO醬煎甘貝」給現場民眾分享。
歸仁區長魏文貴說，歸仁區公所在年節前夕與在地總鋪師合作，讓弱勢民眾在家人圍爐團聚的時刻，有機會享用美味佳餚過幸福好年，區公所平時也積極媒合民間資源挹注善款，讓弱勢民眾在與家人團聚的節日，收到紅包，感受年節歡愉氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言