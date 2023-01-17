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台南有愛 歸仁行善團致贈弱勢家庭年菜

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市總鋪師陳振旺，與歸仁行善團合作，贈送美味年菜給弱勢家庭。記者黃宣翰／攝影
台南市總鋪師陳振旺，與歸仁行善團合作，贈送美味年菜給弱勢家庭。記者黃宣翰／攝影

農曆春節快到了，為關懷弱勢家庭及邊緣戶，台南市歸仁行善團結合在地總鋪師陳振旺，今天中午12點多在仁壽宮活動中舉辦「歸仁有愛 卯福送暖」活動，贈送美味年菜，共30戶受益。

後市愛心協會並贈送歸仁區21里紅包，每里6包，每包5千元紅包，由理事長陳英裕代表致贈紅包給弱勢家庭。另外善化工業公司、建瑋玩具公司及歸仁區急難救助也在年節前夕，捐給弱勢者紅包，希望能幫助他們過好年。

這次年菜色多樣，包括櫻花蝦米糕、佛跳牆、魚翅羹、獅子頭、大油雞、滷豬腳等，總鋪師陳振旺曾響應公益，還贈送甜點泡芙。活動現場並由陳振旺指導立委王定宇、民政局長姜淋煌、社會局長盧禹璁等掌勺烹煮「XO醬煎甘貝」給現場民眾分享。

歸仁區長魏文貴說，歸仁區公所在年節前夕與在地總鋪師合作，讓弱勢民眾在家人圍爐團聚的時刻，有機會享用美味佳餚過幸福好年，區公所平時也積極媒合民間資源挹注善款，讓弱勢民眾在與家人團聚的節日，收到紅包，感受年節歡愉氣氛。

台南市歸仁公所舉辦送年菜愛心活動，由立委王定宇等人掌勺烹煮「XO醬煎甘貝」給現場民眾分享。記者黃宣翰／攝影
台南市歸仁公所舉辦送年菜愛心活動，由立委王定宇等人掌勺烹煮「XO醬煎甘貝」給現場民眾分享。記者黃宣翰／攝影

紅包 總鋪師 弱勢家庭 台南

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