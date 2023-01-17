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感受年味！她們陪獨居長輩插蘭花 還加碼紅包

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，嘉市議員兼獅子會300D1區前總監張秀華（左二）、嘉鳳獅子會長闕晨妍（左一）代表捐贈。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，嘉市議員兼獅子會300D1區前總監張秀華（左二）、嘉鳳獅子會長闕晨妍（左一）代表捐贈。記者林伯驊／攝影

即將農曆春節，華山基金會嘉義地區服務1428名獨居長輩，嘉鳳獅子會募集22萬7500元，挹注愛心年菜，今天更安排花藝課程，獅姐們和長輩一起蘭花插入花盆，更加碼1000元紅包，讓90多歲阿公、阿嬤笑開懷，提前過新年。

嘉市議員兼獅子會300D1區前總監張秀華說，每年既定做支持贈送獨老年菜，已約11年，今年達325份，另還讓長輩參與插花活動，感受過年過節氣氛；嘉鳳獅子會長闕晨妍表示，另會到嘉市，及嘉縣梅山、布袋，訪視獨居長輩、實際送年菜，盼小愛喚起大愛，未來年菜活動有增無減。

華山基金會指出，嘉市70歲獨居的蔡阿嬤，眼疾嚴重，也受過傷，甚少與外界接觸，華山介入服務後，她有了聊天對象更加樂觀開朗，仍感嘆「不知道多久沒好好吃過團圓飯」，嘉鳳獅子會長闕晨妍得知後，安排充滿年味的花卉課程。

華山基金會載11名長輩到嘉市船老大餐廳，獅姐們帶領把象徵吉祥的蘭花花材，放入花盆，其中有高齡95歲陳阿嬤、92歲陳阿公、92歲黃阿嬤等，露出笑容說「很有喜氣」；闕晨妍也贈送加碼1000元紅包。

華山基金會指出，嘉鳳獅子會的今年挹注之下，嘉義地區的愛心年菜即將到位，不過疫情影響下，整體捐款依然減少，今年「愛老人，愛團圓」募集活動，認養每名長輩每月1250元，僅近7成，待各界伸手扶持。意者可洽（05）2844618文站長。

嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花，致贈年菜和紅包。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花，致贈年菜和紅包。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花，致贈年菜和紅包。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花，致贈年菜和紅包。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花，致贈年菜和紅包。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花，致贈年菜和紅包。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影
嘉鳳獅子會募集22萬7500元支持華山基金會年菜，今天獅姐們與長輩一起插蘭花。記者林伯驊／攝影

獅子會 年菜 華山基金會 嘉義

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