阿龍師傳承建築模型技藝 師徒民雄表藝聯展20件驛作品

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聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影

檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出；由80歲袖珍車站模型工藝匠師陳振龍帶領7名徒弟，聯合展出近20個全台各地及森鐵的日治時期「驛站」為主軸的檜木模型，其精湛工藝技術，讓人目不轉睛。

為使車站、菸樓等歷史建物流傳下來，陳振龍表示，使用回收檜木邊角料為媒材，依建築圖等比例縮小，搭起一座座檜木建築模型，他強調，車站可說是文化的起源之地，憂心因產業式微及時代轉變，日據時代特色建築遭損毀棄置，所以藉由模型來重現保留歷史建築及記憶。

嘉義市檜木燒烙協會理事長楊玲表示，踏入模型領域的理念是希望把好的舊檜木再救回來，讓其風華再現、呈現百年，讓後代子孫可以了解檜木是台灣的國寶，她說，從接觸檜木建築模型至今1年多，對此很著迷幾乎每天6點就開始做模型，她透露正在做昭和18史蹟館，預計今年7月完成。

展覽會場結合陳振龍作品及傳承的7名徒弟所製作的北門車站及相關木創作品，包括檜木燒烙、木雕及木生活用品，展現了嘉義匠師的工藝之美；展覽期間每日上午10點至下午5點，逢周一、除夕至初二（1月21至23日）休館。

檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story展出嘉義市檜木燒烙協會理事長楊玲的北門驛等作品，她希望把好的舊檜木再救回來，讓其風華再現呈現百年。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story展出嘉義市檜木燒烙協會理事長楊玲的北門驛等作品，她希望把好的舊檜木再救回來，讓其風華再現呈現百年。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影
檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展，今天起到2月12日止於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出。記者呂慧瑜／攝影

歷史建築 嘉義

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