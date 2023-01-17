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台南公民史學行動 台江建庄二百年文化路徑地圖發表

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校結合學校發表台江《建庄二百年》文化路徑地圖，將贈送里鄰及學校。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校結合學校發表台江《建庄二百年》文化路徑地圖，將贈送里鄰及學校。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校台江民俗文化班、結合和順國中台江社的探索實作課程，針對台江十六寮做文獻資料及田野調查，經一學期的踏查與討論，今天發表台江《建庄二百年》文化路徑地圖。台江分校執行長吳茂成表示，藉此讓大家知道，所住處有悠久的歷史與文化，不是草地人。

指導老師吳茂成說，社大台江分校、海尾朝皇宮結合台江十六寮村廟，推動大廟興學，倡議公民史學運動，開辦台江民俗文化班，成帶領學升、大廟興學志工，以及結合和順國中台江社的探索實作課程，以公民史學的行動，分工進行文獻資料及田野調查，經過一學期的踏查討論，比對台江拓墾文獻、台灣堡圖、日治時期昭和11年的古地圖，找出道光年間的洲仔尾車路古道，大抵是今日的安中路-怡安路-頂安街，海佃路、安和路及長溪路、長和路、公學路在百年前即有，這些古道，以總頭寮、十三佃為中心，連接台江十六寮，也是今日踏溯台江先民拓墾歷史現場的文化路徑。

台江分校為深耕台江本土教育，特別套繪日治時期昭和11年的古地圖，同時收集安南區公所、農會、海尾朝皇宮等老照片，印製台江《建庄二百年》文化路徑地圖，分送海東國小、海佃、和順國中等19所高國中小，以及安南區公所，圖書館、在地大廟，邀請台江老中青少在新春連假期間，帶著地圖，走讀台江十六寮村落大廟，上香祈福之外，同時認識台江先民相放伴，建庄結社的歷史文化，共同以文化學習行動，迎接台江建庄二百年。

台江十六寮文化路徑發表會在安南區公所前舉行，安南區長葉誌明、安南區里長聯誼會、安南國中校長蔡佳宏、和順國中校長謝連陽、十三佃耆老鄭新讚、台江民俗文化班同學代表等參加。謝連陽表示，這學期和順國中台江社同學進行畫台江家鄉地圖及採訪家族故事書寫，特別是同學日治時期的古地圖，分組進行台江《建庄二百年》文化路徑地圖的套繪，實際認識台江家鄉的地景及文化路徑，同學們對畫台江家鄉古地圖特別感興趣，還會從地圖中尋找阿嬤的家在那裡。蔡佳宏則說，學校將會把文化路徑地圖放大印製 ，掛在牆面上，讓學生在校園中就可以認識台江家鄉，深耕台江本土教育。

社大台江分校今天也印出安南區公所在日治時期的安順庄役場、安南區農會老照片，贈送給安南區公所，並且在一樓大門前展示，同時印製台江《建庄二百年》文化路徑地圖，將贈送給區公所，分送給里長及鄰長，邀請里民鄉親，一起來踏溯台江歷史現場及文化路徑。想要台江《建庄二百年》文化路徑地圖的市民，可到安南區公所、海尾朝皇宮、安南圖書館索取。

台南社大台江分校結合學校發表台江《建庄二百年》文化路徑地圖，將贈送里鄰及學校。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校結合學校發表台江《建庄二百年》文化路徑地圖，將贈送里鄰及學校。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校結合學校發表台江《建庄二百年》文化路徑地圖，老照片與地圖引人興趣。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校結合學校發表台江《建庄二百年》文化路徑地圖，老照片與地圖引人興趣。記者鄭惠仁／攝影

台江 日治時期 台南

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