快訊

獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

寒冬老人光著腳丫拒穿鞋？考倒服裝名設計師求助製鞋界

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
服裝名設計師林國基穿上華山基金會志工背心訪視家鄉獨老時，發現許多老人家大冷的天卻都光著腳丫，進一步發現老人家沒有合適防摔的鞋子可穿，公開徵求各界協助。記者蔡維斌／翻攝
服裝名設計師林國基穿上華山基金會志工背心訪視家鄉獨老時，發現許多老人家大冷的天卻都光著腳丫，進一步發現老人家沒有合適防摔的鞋子可穿，公開徵求各界協助。記者蔡維斌／翻攝

國內服裝知名設計師林國基出身雲林縣台西鄉，近年經常返鄉公益幫助獨居老人，今年寒冬一波接一波，尤其台西靠海更是天寒地凍，林國基日前返鄉會同華山基金會志工慰問家鄉獨老，意外發現一些老人家再冷的天都光著腳丫，寒冬打赤腳難以想像，詢問得知是老人家怕摔倒找不到合適的鞋子種類來穿，才經年赤腳，身為服裝設師的林國基也感為難，又想幫助老人家找出合適的鞋子，只好尋求各界協助。

林國基今天在網路群組向鄉親尋求幫助老人找出合適鞋子，林國基指出，年關到，最近他返鄉為三失長輩分送過年物資，讓長輩家中空無一物的破舊冰箱，放滿了募集而來的年節物資，也親手為他們載上善心人士手作的毛帽和保暖圍巾，老人家身子保了暖，他的心也跟著溫暖。

林國基說，在慰問家鄉獨老的同時，驚訝發現多位老長輩，在氣溫不到10度的低溫下仍光著腳走路，上身穿暖暖，腳底卻冷冰冰，有人雙足已經明顯龜裂發紫，讓人看了心疼，他左思右想，老人家是買不起鞋子，還是年紀大行動不便，穿鞋走路更不便，一連串的疑問，令他百思不解。

林國基詢問志工人員，才得知老人家是因穿拖鞋容易跌倒，綁鞋帶的鞋子更危險，尤其長輩多半已年高8、90歲，也無法自己輕鬆綁鞋帶，即便穿輕便鞋也得彎腰穿很不方便，且穿久容易鬆脫掉落，所以才選擇光著腳生活，這些老人家生活面臨的難題，令林國基深感難過與不捨，尤其冬天腳部保暖很重要，只是獨居老人一旦跌倒可能沒人發現更是危機四伏。

過年將屆，天氣一天比一天冷，林國基希望長輩都能溫暖過冬，所以懇請各界可否建議一些良方，或是設計學校的老師願意鼓勵學生動動腦，或製鞋業願意幫忙，專為行動不便的老人家設計一款比較容易使用的鞋子，既可保暖又可防跌，將會是對長輩最大的幫助。

服裝名設計師林國基穿上華山基金會志工背心訪視家鄉獨老時，發現許多老人家大冷的天卻都光著腳丫，進一步發現老人家沒有合適防摔的鞋子可穿，公開徵求各界協助。記者蔡維斌／翻攝
服裝名設計師林國基穿上華山基金會志工背心訪視家鄉獨老時，發現許多老人家大冷的天卻都光著腳丫，進一步發現老人家沒有合適防摔的鞋子可穿，公開徵求各界協助。記者蔡維斌／翻攝
服裝名設計師林國基穿上華山基金會志工背心訪視家鄉獨老時，發現許多老人家大冷的天卻都光著腳丫，進一步發現老人家沒有合適防摔的鞋子可穿，公開徵求各界協助。記者蔡維斌／翻攝
服裝名設計師林國基穿上華山基金會志工背心訪視家鄉獨老時，發現許多老人家大冷的天卻都光著腳丫，進一步發現老人家沒有合適防摔的鞋子可穿，公開徵求各界協助。記者蔡維斌／翻攝

獨居老人 保暖

延伸閱讀

台南安平運河水域驚見男浮屍 死者為75歲獨居老人

關懷長者年菜辦百桌 高雄市ABC獅子會寒冬送暖

雲林縣警察局寒冬送暖活動 連辦20年吸引12間企業響應

寒冬年菜送低收戶 嘉義朴子市文化里長臉書募款送年菜第9年

相關新聞

春節來台南搭台灣好行 憑「88」、「99」或山博行一日券兌換好禮

春節年假長達10天，台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑88、99或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮，有耳機包古...

台南永安路拓寬40公尺完工 疏解永康交流道及南科車流

為推動台南市永康交流道至南科便捷交通網，台南市府積極爭取營建署辦理「國道1號永康交流道聯絡道工程」，分5標工程中，永康永...

野生白錩越到年節越貴 嘉義區漁會推薦金錩等養殖魚替代

海洋資源越來越少，現撈野生白鯧少，體型小，因應年節規格1公斤重稀少，嘉義縣東石及布袋漁港拍賣魚市，每公斤拍賣漲到2300...

春假10天！雲林縣長張麗善巡果菜市場：年前蔬菜買起來

雲林縣西螺果菜市場供應量占全台三分之一，縣長張麗善今天視察年前供應及銷售情況，有菜農反映肥料成本大增問題，也有攤商陳情加...

嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事重新遴聘 新人新氣象

嘉義縣五合一選舉結束，逾一半鄉鎮市長、代表會主席副主席及部分村里長換人，牽動嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事新人事，新年新人...

斥資743萬元 斗六荒地變停車場

雲林縣政府斥資743萬4000元，將斗六國民運動中心旁的荒地，改建為停車場，畫設近50格的汽機車位，縣長張麗善昨天主持完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。