寒冬老人光著腳丫拒穿鞋？考倒服裝名設計師求助製鞋界
國內服裝知名設計師林國基出身雲林縣台西鄉，近年經常返鄉公益幫助獨居老人，今年寒冬一波接一波，尤其台西靠海更是天寒地凍，林國基日前返鄉會同華山基金會志工慰問家鄉獨老，意外發現一些老人家再冷的天都光著腳丫，寒冬打赤腳難以想像，詢問得知是老人家怕摔倒找不到合適的鞋子種類來穿，才經年赤腳，身為服裝設師的林國基也感為難，又想幫助老人家找出合適的鞋子，只好尋求各界協助。
林國基今天在網路群組向鄉親尋求幫助老人找出合適鞋子，林國基指出，年關到，最近他返鄉為三失長輩分送過年物資，讓長輩家中空無一物的破舊冰箱，放滿了募集而來的年節物資，也親手為他們載上善心人士手作的毛帽和保暖圍巾，老人家身子保了暖，他的心也跟著溫暖。
林國基說，在慰問家鄉獨老的同時，驚訝發現多位老長輩，在氣溫不到10度的低溫下仍光著腳走路，上身穿暖暖，腳底卻冷冰冰，有人雙足已經明顯龜裂發紫，讓人看了心疼，他左思右想，老人家是買不起鞋子，還是年紀大行動不便，穿鞋走路更不便，一連串的疑問，令他百思不解。
林國基詢問志工人員，才得知老人家是因穿拖鞋容易跌倒，綁鞋帶的鞋子更危險，尤其長輩多半已年高8、90歲，也無法自己輕鬆綁鞋帶，即便穿輕便鞋也得彎腰穿很不方便，且穿久容易鬆脫掉落，所以才選擇光著腳生活，這些老人家生活面臨的難題，令林國基深感難過與不捨，尤其冬天腳部保暖很重要，只是獨居老人一旦跌倒可能沒人發現更是危機四伏。
過年將屆，天氣一天比一天冷，林國基希望長輩都能溫暖過冬，所以懇請各界可否建議一些良方，或是設計學校的老師願意鼓勵學生動動腦，或製鞋業願意幫忙，專為行動不便的老人家設計一款比較容易使用的鞋子，既可保暖又可防跌，將會是對長輩最大的幫助。
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