春假10天！雲林縣長張麗善巡果菜市場：年前蔬菜買起來

雲林縣西螺果菜市場供應量占全台三分之一，縣長張麗善今天視察年前供應及銷售情況，有菜農反映肥料成本大增問題，也有攤商陳情加蓋遮雨設施，張回應會與相關單位商討，盡快解決問題。

年節倒數，蔬果需求量逐漸增加，張麗善表示，西螺果菜批發市場是全國蔬菜運銷中心，蔬菜供應具指標性，目前每天交易量平均約850公噸左右，供應量穩定。

西螺果菜市場市況分析，蔬菜因氣候穩定，供應量充足，平均交易價格每公斤約25至30元間；愈靠近新年，蔬菜需求量增，交易量可能超過1000公噸以上，市場已調派人力加強管控車流，確保交易順暢。

曾姓菜販表示，水耕蔬菜受先前天氣一陣熱、一陣冷影響成長，不過蔬菜如期採收，現在銷售需求較低，要靠近過年才會有人買。菜心、蘿蔔、甜豆、芥菜等是年節蔬菜，范姓業者說，目前買氣平穩，預期過年前2天採買人潮增加。