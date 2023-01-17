聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節來台南搭台灣好行 憑「88」、「99」或山博行一日券兌換好禮
春節年假長達10天，台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑88、99或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮，有耳機包古蹟券、山上花園水道博物館咖啡坊超夯的北海道雪鹽牛奶霜淇淋等，春期來台南搭公車、拿好禮。
市府表示，1月20至29日農曆春節連假期間，推出「2023兔Gather Forever」活動，搭乘88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線的遊客，憑8899一日券可至台南火車站南站，向府城客運站務人員索取每日限量50份「你好台南」耳機包，隨機內附台南古蹟漫遊券，可免費至台南4大古蹟－赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城參觀。
另左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館1月22至29日（1月20至21日休館2天）可以安排山區博物館知性之旅，憑山博行線一日券可到3館及南科贊美酒店、善化啤酒廠共計5處景區免費兌換每日限量10份新年禮，另外山博行線1月22至29日期間更加碼贈送每日限量10份魚頭君撲克牌。
觀旅局郭貞慧表示，88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於去年台灣好行路線評比均獲得優等，顯示台南台灣好行觀光公車服務優質，其中南市及山博行線更榮獲「服務品質提升獎」，今年農曆春節連假長達10天，台南台灣好行每天都有限量新年禮，乘車當日可不限次數搭乘台灣好行觀光公車，趁著農曆春節連假，來趟台南知性之旅，還可免費領取限量新年禮。
觀旅局指出，春節連假期間台南還有Mattauw大地藝術季、月之美術館2022漫月美行動、龍崎光節-空山祭等精彩活動將陸續展開，更多活動請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言