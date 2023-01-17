快訊

獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節來台南搭台灣好行 憑「88」、「99」或山博行一日券兌換好禮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
春節期間台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑「88」、「99」或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮。圖／觀旅局提供
春節期間台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑「88」、「99」或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮。圖／觀旅局提供

春節年假長達10天，台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑88、99或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮，有耳機包古蹟券、山上花園水道博物館咖啡坊超夯的北海道雪鹽牛奶霜淇淋等，春期來台南搭公車、拿好禮。

市府表示，1月20至29日農曆春節連假期間，推出「2023兔Gather Forever」活動，搭乘88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線的遊客，憑8899一日券可至台南火車站南站，向府城客運站務人員索取每日限量50份「你好台南」耳機包，隨機內附台南古蹟漫遊券，可免費至台南4大古蹟－赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城參觀。

另左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館1月22至29日（1月20至21日休館2天）可以安排山區博物館知性之旅，憑山博行線一日券可到3館及南科贊美酒店、善化啤酒廠共計5處景區免費兌換每日限量10份新年禮，另外山博行線1月22至29日期間更加碼贈送每日限量10份魚頭君撲克牌。

觀旅局郭貞慧表示，88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於去年台灣好行路線評比均獲得優等，顯示台南台灣好行觀光公車服務優質，其中南市及山博行線更榮獲「服務品質提升獎」，今年農曆春節連假長達10天，台南台灣好行每天都有限量新年禮，乘車當日可不限次數搭乘台灣好行觀光公車，趁著農曆春節連假，來趟台南知性之旅，還可免費領取限量新年禮。

觀旅局指出，春節連假期間台南還有Mattauw大地藝術季、月之美術館2022漫月美行動、龍崎光節-空山祭等精彩活動將陸續展開，更多活動請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑「88」、「99」或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮。圖／交通局提供
台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑「88」、「99」或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮。圖／交通局提供
春節期間台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑「88」、「99」或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮，包括山上花園水道博物館咖啡坊超夯的北海道雪鹽牛奶霜淇淋。圖／觀旅局提供
春節期間台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑「88」、「99」或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮，包括山上花園水道博物館咖啡坊超夯的北海道雪鹽牛奶霜淇淋。圖／觀旅局提供

台南 台灣好行 春節

延伸閱讀

高雄六龜梅、桃源櫻春節賞花必訪 避免山路肇事將嚴加取締

春節期貨保證金 調高

新年快樂！Steam休閒模擬《爆竹與煙火：春節模擬器》 開放世界歡樂炸翻天

Good luck「兔」You！大樂透春節狂開17天 各期獎號報給您知

相關新聞

春節來台南搭台灣好行 憑「88」、「99」或山博行一日券兌換好禮

春節年假長達10天，台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑88、99或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮，有耳機包古...

台南永安路拓寬40公尺完工 疏解永康交流道及南科車流

為推動台南市永康交流道至南科便捷交通網，台南市府積極爭取營建署辦理「國道1號永康交流道聯絡道工程」，分5標工程中，永康永...

野生白錩越到年節越貴 嘉義區漁會推薦金錩等養殖魚替代

海洋資源越來越少，現撈野生白鯧少，體型小，因應年節規格1公斤重稀少，嘉義縣東石及布袋漁港拍賣魚市，每公斤拍賣漲到2300...

春假10天！雲林縣長張麗善巡果菜市場：年前蔬菜買起來

雲林縣西螺果菜市場供應量占全台三分之一，縣長張麗善今天視察年前供應及銷售情況，有菜農反映肥料成本大增問題，也有攤商陳情加...

嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事重新遴聘 新人新氣象

嘉義縣五合一選舉結束，逾一半鄉鎮市長、代表會主席副主席及部分村里長換人，牽動嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事新人事，新年新人...

斥資743萬元 斗六荒地變停車場

雲林縣政府斥資743萬4000元，將斗六國民運動中心旁的荒地，改建為停車場，畫設近50格的汽機車位，縣長張麗善昨天主持完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。