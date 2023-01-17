春節來台南搭台灣好行 憑「88」、「99」或山博行一日券兌換好禮

春節年假長達10天，台南市府祭出搭乘台灣好行有好康，只要憑88、99或山博行線1日券，就可兌換每日限量新年禮，有耳機包古蹟券、山上花園水道博物館咖啡坊超夯的北海道雪鹽牛奶霜淇淋等，春期來台南搭公車、拿好禮。

市府表示，1月20至29日農曆春節連假期間，推出「2023兔Gather Forever」活動，搭乘88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線的遊客，憑8899一日券可至台南火車站南站，向府城客運站務人員索取每日限量50份「你好台南」耳機包，隨機內附台南古蹟漫遊券，可免費至台南4大古蹟－赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城參觀。

另左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館1月22至29日（1月20至21日休館2天）可以安排山區博物館知性之旅，憑山博行線一日券可到3館及南科贊美酒店、善化啤酒廠共計5處景區免費兌換每日限量10份新年禮，另外山博行線1月22至29日期間更加碼贈送每日限量10份魚頭君撲克牌。

觀旅局郭貞慧表示，88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線於去年台灣好行路線評比均獲得優等，顯示台南台灣好行觀光公車服務優質，其中南市及山博行線更榮獲「服務品質提升獎」，今年農曆春節連假長達10天，台南台灣好行每天都有限量新年禮，乘車當日可不限次數搭乘台灣好行觀光公車，趁著農曆春節連假，來趟台南知性之旅，還可免費領取限量新年禮。