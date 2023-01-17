聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事重新遴聘 新人新氣象
嘉義縣五合一選舉結束，逾一半鄉鎮市長、代表會主席副主席及部分村里長換人，牽動嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事新人事，新年新人新氣象；漁會總幹事由東石鄉2屆鄉長卸任林佳瑩獲聘；民雄農會總幹事涂文生屆齡退休，當選鄉代會主席，遺缺由原鄉公所主秘陳加茂獲聘。
縣府農業處說，民雄鄉農會7日召開理事會，聘任陳加茂為第19屆繼任總幹事。嘉義區漁會去年12月28日召開理事會，聘任林佳瑩為漁會第12屆繼任總幹事。另，中埔鄉農會總幹事李碧雲換跑道選鄉長，當選就職，中埔鄉農會第19屆繼任總幹事出缺遴選，定31日至2月4日受理總幹事候聘人登記。
林佳瑩的父親是地方聞人、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，東石鄉長林俊雄是她堂哥，林佳瑩台中技術學院附設專科進修學校畢業，稻江科技暨管理學院休閒遊憩管理學系碩士，曾任嘉義區漁會專員。林佳瑩2屆東石鄉長卸任，獲全體漁會理事同意遴聘總幹事，立委翁重鈞、議員李國勝都前往祝賀。民雄鄉農會新任總幹事陳加茂是卸任鄉長何嘉恒任內的主任秘書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言