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嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事重新遴聘 新人新氣象

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義漁會新任總幹事由東石鄉2屆鄉長卸任林佳瑩獲聘。圖／取自林佳瑩臉書
嘉義漁會新任總幹事由東石鄉2屆鄉長卸任林佳瑩獲聘。圖／取自林佳瑩臉書

嘉義縣五合一選舉結束，逾一半鄉鎮市長、代表會主席副主席及部分村里長換人，牽動嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事新人事，新年新人新氣象；漁會總幹事由東石鄉2屆鄉長卸任林佳瑩獲聘；民雄農會總幹事涂文生屆齡退休，當選鄉代會主席，遺缺由原鄉公所主秘陳加茂獲聘。

縣府農業處說，民雄鄉農會7日召開理事會，聘任陳加茂為第19屆繼任總幹事。嘉義區漁會去年12月28日召開理事會，聘任林佳瑩為漁會第12屆繼任總幹事。另，中埔鄉農會總幹事李碧雲換跑道選鄉長，當選就職，中埔鄉農會第19屆繼任總幹事出缺遴選，定31日至2月4日受理總幹事候聘人登記。

林佳瑩的父親是地方聞人、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，東石鄉長林俊雄是她堂哥，林佳瑩台中技術學院附設專科進修學校畢業，稻江科技暨管理學院休閒遊憩管理學系碩士，曾任嘉義區漁會專員。林佳瑩2屆東石鄉長卸任，獲全體漁會理事同意遴聘總幹事，立委翁重鈞、議員李國勝都前往祝賀。民雄鄉農會新任總幹事陳加茂是卸任鄉長何嘉恒任內的主任秘書。

民雄鄉農會新任總幹事陳加茂是卸任鄉長何嘉恒任內的主任秘書。記者魯永明／翻攝
民雄鄉農會新任總幹事陳加茂是卸任鄉長何嘉恒任內的主任秘書。記者魯永明／翻攝

農會 鄉長 嘉義

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