嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事重新遴聘 新人新氣象

嘉義縣五合一選舉結束，逾一半鄉鎮市長、代表會主席副主席及部分村里長換人，牽動嘉義區漁會、民雄鄉農會總幹事新人事，新年新人新氣象；漁會總幹事由東石鄉2屆鄉長卸任林佳瑩獲聘；民雄農會總幹事涂文生屆齡退休，當選鄉代會主席，遺缺由原鄉公所主秘陳加茂獲聘。

縣府農業處說，民雄鄉農會7日召開理事會，聘任陳加茂為第19屆繼任總幹事。嘉義區漁會去年12月28日召開理事會，聘任林佳瑩為漁會第12屆繼任總幹事。另，中埔鄉農會總幹事李碧雲換跑道選鄉長，當選就職，中埔鄉農會第19屆繼任總幹事出缺遴選，定31日至2月4日受理總幹事候聘人登記。