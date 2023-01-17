台南永安路拓寬40公尺完工 疏解永康交流道及南科車流

為推動台南市永康交流道至南科便捷交通網，台南市府積極爭取營建署辦理「國道1號永康交流道聯絡道工程」，分5標工程中，永康永安路由中正北路至永安橋，原路寬20公尺拓寬為40公尺，近期完工通車，已大幅改善永康交流道及連結北外環南科往來的車流。

工務局指出，永安路拓寬工程由營建署南區工程處自辦設計及監造，該段長約1.48公里，工程經費約10.73億元，工程包含永安橋拓寬改建，及配合地政局鹽行國中區段徵收工程拓寬改善永安路，去年12月16日完工通車後，大幅改善永安橋及永安路交通壅塞問題。

工務局表示，國道1號永康交流道聯絡道工程」全線總長約5.57公里，工程總經費約38.47億元，由中正北路至國道8號，串聯永康交流道、永康物流及轉運專區、鹽行國中附近地區區段徵收、北外環快速道路、國立台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心及和順轉運站等重要設施與交通要道，預計於今年底可全部完工通車。

工務局表示，安南區及永康區近年來快速發展，人口增長十分快速、車流增多；國道1號永康交流道聯絡道工程全線通車後，可望改善安南區至永康區現況穿越社區內巷道之交通壅塞問題，提升該區域的交通安全，縮短安南區至永康區間的交通時間，並可連結北外環紓解南科往來車流，建構南科及安南、永康及北區等重要地區完整路網，改善交通壅塞及安全問題並因應未來發展需求，讓民眾對台南交通便捷的順暢有感。