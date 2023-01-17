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野生白錩越到年節越貴 嘉義區漁會推薦金錩等養殖魚替代
海洋資源越來越少，現撈野生白鯧少，體型小，因應年節規格1公斤重稀少，嘉義縣東石及布袋漁港拍賣魚市，每公斤拍賣漲到2300至2500元，仍非常搶手，白鯧價格高，縣府漁業科及嘉義區漁會，建議消費者改買國產養殖黃金鯧，肉質相似野生白鯧，也有黃金加上昌隆的吉祥寓意，可節省荷包。
年節將至，年菜一定要有魚，有著「年年有餘」吉祥寓意，推薦養殖魚蝦，魚鮮味美價格平實，又吃得到滿滿祝福，包括金玉滿堂的烏魚子、福壽雙全台灣鯛 (福壽魚、吳郭魚)、事事如意鱸魚、事事昌隆的黃金鯧、五福臨門午仔魚、思慕情深虱目魚、鴻運當頭的白蝦、浪漫開運的鰻魚、石來運轉的石斑魚。
白鯧有「昌榮、昌隆、昌旺、昌盛」寓意，越接近農曆春節價格越高，尤其1公斤重的規格者稀少，建議改買金鯧，1尾1台斤重黃金鯧零售價格不到400元，300至400公克不到300元，同樣肉質細嫩，也是吉祥魚，價錢省很多。
早年台灣好魚排行有一午、二鯧的說法，午指著是午仔魚，鯧指白鯧，肉質鮮甜細嫩，更是農曆除夕年夜飯「年年有餘（魚）」的吉祥魚，前者代表「五福臨門」，後者有「五世其昌」、「昌榮、昌隆、昌旺、昌盛」之意。
縣府漁業科說，全國黃金鯧養殖200公頃，嘉縣約20公頃，縣內還有許多養殖魚蝦。嘉義義區漁會推廣股長吳純裕說，白鯧魚飆漲，有錢人吃貴一些沒關係，一般消費者可以選擇便宜，又有年節祝福的魚，金鯧魚有「金陽呈瑞、昌盛好年」吉祥意味，價格不到白鯧的一半，有野生也有養殖，產量多價格平穩。
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