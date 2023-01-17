斥資743萬元 斗六荒地變停車場

雲林縣政府斥資743萬4000元，將斗六國民運動中心旁的荒地，改建為停車場，畫設近50格的汽機車位，縣長張麗善昨天主持完工祈福謝土典禮，並立即開放免費停放，但民眾陳情，恐遭長期占用；對此，縣府承諾，財政處盡快招標委外，設閘門、改為收費停車場。

斗六市公正里長鄭文成說，國民運動中心旁的空地閒置10多年，不只荒草叢生，更被周圍居民任意停放車輛、亂丟垃圾，經常接獲陳情環境髒亂。

斗六市長林聖爵說，文化路停車場、雲林溪旁停車場幾乎租滿，卻還有百輛車無處可停，顯見斗六的停車空間不足。

縣府工務處長王令堯說，空地經打除既有混凝土地，鋪設瀝青混凝土路面1168多平方公尺，畫設22格汽車位，含2格無障礙車位，還有25格機車位，也新建矩形溝、2座路燈。

張麗善等人祈福謝土後，隨即開放民眾駛入停放，目前免收費；有當地居民認為，新停車場無閘門，也沒有收費機制，擔憂再次被鄰近住戶占用，無法造福到需要臨時停車的人。

張麗善回應，秉持使用者付費原則，國民運動中心旁停車場交由財政處委外招標，將由包商經營管理。雲林10多年來無停車場管理自治條例，今年3月1日將正式上路，由各公所招標實施路外停車收費。