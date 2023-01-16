台灣意象書法館春節試營運 白河鄉親免門票

台南白河崎內國小因多年前廢校閒置，經活化整建為「台灣意象書法館」，邀請台灣意象書法家陳世憲進駐，將於春節試營運，陳還提供50多件創作作品供欣賞，白河鄉親可免費入場，希望推廣更多人認識書法藝術之美。

在國際書法具有相當高知名度的陳世憲，目前也是成大台灣文學系兼任助理教授。他是白河崎內國小校友，看著母校廢校後閒置狀態，雜草叢生，為此構思設置文教據點。

「不僅是書法，希望能為家鄉做一些有意義的事。」陳世憲說，台灣意象書法館規畫展覽、體驗教室、3D動漫影音館、文創館、民宿、餐廳等空間。

陳世憲說，白河有很多小吃美食，希望大家在書法館也能品嘗蓮子、蓮藕粉、豆菜麵等在地料理，藉由書法與在地農特產相結合，呈現不一樣的在地飲食文化。

為打響台灣意象書法館口碑，陳世憲將自己多年創作的50多件書法作品展示，對於作品意涵特色如數家珍。

其中，懸掛的「謙」作品，是自己認識的從政友人，自認做了很多事情但常遭苛責，希望陳世憲3天內藉由拿手的意象書法寫一句話安慰內心，也呈現稻穗謙虛之意。

結果陳世憲構思創作時，刻意將左半部「言」字體較右半部兼字高度降低，更以意象書法將「兼」字拉高神韻化，如此對照下，昇華「謙」字意涵，也讓文字結合書法創意，這也是他長期推廣意象書法精髓所在。

他表示，從傳統中國書法學習，自己無法從中找到歸屬感，回到家鄉白河書寫蓮花、天氣、人物等，用筆墨技巧寫出土地故事，歡迎各界書法同好春節來切磋。