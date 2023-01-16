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台南市議員林燕祝、婦聯會送物資 探望陸嘉社區榮家長輩

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝
台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝

台南市議員林燕祝婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊下午前往永康陸嘉社區探望榮家長輩，送上春節民生物資及保暖衣物、馬前總統的春聯，向大家拜早年，讓老人家提前感受年節氣氛。

林燕祝表示，做為長期關心榮民榮眷的議員，眼見榮民伯伯逐漸凋零，的確很傷感，但是為了讓這些長輩還能感受到社會溫暖，即使近年抗癌治療期間也沒有缺席，春節前仍一定拜訪送上祝福和問候，並在現場清唱一首「綠島小夜曲」與大家同樂。

林燕祝說，今年與婦聯會準備了白米、關廟麵、大浴巾、襪子、口罩、香皂、旺旺米果和馬前總統春聯，叮嚀榮民長輩們要保重身體、新年快樂，收到的長輩們都很感動感謝貼心問候，興奮心情溢於言表。

林燕祝說，陸嘉社區僅剩下七名老兵與20多名眷屬，其中時本江因行動不便臥床，她便在發放物資結束後特地將這些愛心物資送至手中，她肯定這些長輩早期全力捍衛國家安定台灣社會，也呼籲政府多照顧這些長輩，感恩他們一輩子的血淚付出，不能因為人數減少就疏於關懷。

林燕祝與婦聯會幹部隨後在服務處送緊急救助個案民眾16人救助金紅包與婦聯會物資，希望大家都能平安過好年。

台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝
台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝
台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝
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台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝
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台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝
台南市議員林燕祝、婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃與服務團隊送物資探望陸嘉社區榮家長輩。記者周宗禎／翻攝

林燕祝 婦聯會 榮民

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