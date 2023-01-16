慈善團體寒冬送暖 慰問600名留院心康復者

嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會結合愛吃鬼團購、蕊杜巧克力工坊及荔枝妹林昱孜等熱心團體及善心企業於春節前夕分送600多份愛心物資，到台中榮總嘉義暨灣橋分院，關懷慰問因急慢性精神疾病長期住院及無法返鄉過年的心康復者，讓600多名留院心康復者在醫護團隊及愛心人士陪伴下，歡喜迎新年。同時也以手搖飲、巧克力慰勞辛苦醫護人員。

協會理事長許秦蓉表示，送暖關懷到各角落，將父母育兒的品德教育身體力行希望孩子能擁用更好的身教；今年結合熱心團體及善心企業，一同捐贈慰問留院病患關懷物資，另外也慰勞醫護人員辛勞，雖然天是冷的，要讓病患及醫護人員內心感到暖暖與支持。

每袋關懷物資裝滿各式餅干零食，讓心康復者感受到滿滿的愛心；捐贈愛心活動在灣橋分院舉行，由精神部主任醫師司徒彗真及主任杜榮鴻代表受贈，並回贈各愛心單位感謝狀，表達感謝。

醫師司徒彗真表示，年節將至，很多患有急慢性精神疾病的心康復者，因病況嚴重需長期治療，或是沒有家屬，而無法返家過年，難免感到孤單落寞，幸好有媽爸寶貝育兒發展協會等善心團體及愛心人士的關心慰問，讓心康者在復原之路上，感受到社會各界的暖心關懷與問候。

副院長蔡政翰表示，心康復者只要好好的接受專業治療與諮商復健，加上家屬及社會大眾的支持，其實大多數是可穩定回歸社區生活。

心康復者張小姐收到慰問點心開心表示，因為治療不能回家過年，收到這些愛心禮物，覺得很窩心。