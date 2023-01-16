葉明憲嘉義山區看診20年 視病如親分享出書

嘉義大林慈濟醫院中醫師葉明憲連續20年到大埔鄉醫療站看診，與鄉民建立親如家人的醫病情，這段過程書寫成「山上的醫生館」一書今天發表，30多名大埔鄉民特地下山祝賀。

葉明憲與「山上的醫生館」一書作者于劍興，今天在大林慈濟醫院舉辦新書發表，書中記錄葉明憲20年來每週三到大埔鄉醫療站為長年勞動的鄉民看診、針灸與往診的故事。大埔鄉長吳明勳與30多名鄉民親自下山祝賀，感謝葉明憲的付出。

于劍興告訴中央社記者，大埔鄉實際上只居住僅千餘人，多數年輕人外流到大城市拚搏，守在山上的農戶終年操勞，身體負荷過重，老來多種慢性病纏身，痠、痛、麻的症狀很常見。

于劍興指出，葉明憲發心上山為居民看診，透過針灸、刮痧、拔罐，外加服用中藥，僅僅十幾分鐘的治療，就能紓緩當下的痠麻痛之苦，居民倚賴甚深，每次看診病患都逾百人。近幾年台南、高雄、嘉義的居民聞風也專程上山求治。

吳明勳說，葉明憲的到來提供鄉親中醫醫療，也提供心理輔導，這20年來把鄉親當作家裡的人，除了門診外還到居家診療；他也借此機會感謝所有曾到大埔鄉服務的醫療人員，給鄉民應有的就醫權。

大埔鄉民陳勵譁指出，葉明憲那麼多病患，看了一整天的診還不辭辛勞，繞到家中來幫中風的先生針灸，山路不好走真捨不得，他卻6年風雨無阻來家裡。

大埔鄉民陳林鳳為說，女兒出生時罹小兒麻痺都不能走路，身體很差，四處求醫無門。將近20年來葉明憲幫他女兒拿藥、換藥還有針灸，現在她可以走路了，講話比較清楚，萬分感謝。

葉明憲表示，看到病患身體變好、變得沒問題時，就很高興，也是他繼續前進的動力。治療的時候除疾病外，很多是心理方面的問題，互相關懷有助於疾病的恢復，這點很重要。

由經典雜誌出版的「山上的醫生館」，以葉明憲為主角，內容包括葉明憲的成長過程、投入醫療志業以及醫病故事；于劍興期待經由這些故事激起更多迴響，讓更多人關注偏鄉人口老化問題，願意到偏鄉服務。