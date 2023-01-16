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提前備戰U12世界盃少棒錦標賽 南市代表隊選拔賽開打

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局在亞太國際棒球訓練中心，舉辧華南金控盃全國少棒錦標賽台南市代表隊選拔賽。記者鄭惠仁／翻攝
台南市體育局在亞太國際棒球訓練中心，舉辧華南金控盃全國少棒錦標賽台南市代表隊選拔賽。記者鄭惠仁／翻攝

台南體育局提前備戰2023年U12世界盃少棒錦標賽選拔賽，今起一連5天在亞太國際棒球訓練中心，舉辧華南金控盃全國少棒錦標賽台南市代表隊選拔賽，市長黃偉哲期許透過實戰提升戰力，組成最佳代表隊參加全國賽，進而爭取最佳成績。

台南市政府成功爭取到U12世界盃少棒錦標賽2015年至2027年連續7屆舉辦權，為提前備戰2023年U12世界盃少棒錦標賽選拔賽，舉辦台南市代表隊選拔賽。市長黃偉哲表示，藉此選出培訓代表隊，在培訓期間透過集中訓練及實戰經驗提升選手戰力，再選出代表隊，期許在2023年U12世界盃少棒錦標賽選拔賽爭取佳績。

體育局長陳良乾說，代表隊選拔賽共有協進、崇學、永信國、億載、安慶、白河、省躬、新進、立人、公園、文元、歸南、善化等13所國小少棒隊參加，並特別設計全新的賽事Logo、獎牌、獎盃及南市代表隊隊歌，同時於賽事期間安排在緯來精彩台、MOMO綜合台及GetWinSport「YouTube、Twitch」轉播平台全程Live轉播主球場賽事，邀請全國民眾為這群熱愛棒球的台南囡仔加油，並歡迎至「台南市華南金控盃代表隊選拔賽」臉書粉絲團查詢（https://www.facebook.com/tainan.wbscu12）。

台南 黃偉哲 體育

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