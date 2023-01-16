快訊

岸田文雄的歐美之旅：日本強化應對中國與北韓威脅

換肝仍撐不到過年 資深歌仔戲女星離世享壽70歲

免稅再折7%！過年玩日本「買爆3C家電」 4大電器店折價券全收錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林產米重鎮二崙鄉 打造稻香迷宮新春打卡好去處

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，提供新春打卡好去處。記者蔡維斌／翻攝
雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，提供新春打卡好去處。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣二崙鄉種稻面積達2000公頃是濁水米重要產地，每年採收後大批稻草，業者壓縮成捲出售再利用，一捲捲稻草成為二崙田間特有景緻；新科鄉長鍾東榮發想開辦第一屆「二崙稻香迷宮」，將稻草捲堆疊在寬闊的運動公園作為大型迷宮，用滿滿稻香推展稻草藝文化，留住兒時記憶，提供過年走春打卡新景點。

500捲稻草堆疊出的大型迷宮已完成，鄉長鍾東榮邀各界共同主持開幕，不少人搶先體驗迷宮樂。同時預定在大年初一、初二早上九點開始還會發放限量新春紅包，祝大家幸福美滿、事業亨通。

鍾東榮說，二崙除西瓜、甜瓜、蔬菜，農會推廣的「二崙好米」更是地方重要的特產，而水稻衍生的稻草文化，不僅是鄉親的共同記憶，若善加運用，透過文創設計出稻草香迷宮，可創造附加價值，不少鄉親建議建造稻香迷宮，除了行銷二崙優質濁水米，提供鄉親春節休閒好去處。

他表示，「稻香迷宮」除展現地方文化特色，稻香也增添年味，讓返鄉的鄉親駐足，是農曆春節走春打卡好所在，歡迎雲林鄉親來二崙走春，感受豐年之美。迷宮開放期間從1月22日至1月31日(農曆正月初一到初十)，每天開放到下午五點，歡迎大家一起「走春來二崙、漫遊在稻香」。

雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，提供新春打卡好去處。記者蔡維斌／翻攝
雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，提供新春打卡好去處。記者蔡維斌／翻攝
雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，提供新春打卡好去處。記者蔡維斌／翻攝
雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，提供新春打卡好去處。記者蔡維斌／翻攝
雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，今天開幕，鄉長鍾東榮送小禮物給參加的小朋友。記者蔡維斌／翻攝
雲林濁水米生產重鎮二崙鄉，行銷二崙米，打造「稻香迷宮」，今天開幕，鄉長鍾東榮送小禮物給參加的小朋友。記者蔡維斌／翻攝

鄉長 雲林 春節

延伸閱讀

高鐵影響營運…日統客運停駛4條國道路線 雲林鄉親錯愕

雲林西螺火燒透天厝 13歲少年一舉動救全家性命

民進黨主席補選／雲林天晴投票率21.7％ 1594人挺賴清德

花蓮縣圖原地重建 臨時圖書館開張打卡、辦證有好禮

相關新聞

台南市山上區推出迎春花海 春節期間多項慶祝優惠活動

台南市山上區今天宣布舉辦2023迎春賞花季「兔gether遊山上」活動，大年初一22日至初五26日與冰點空調結合蘭科植物...

慈善團體寒冬送暖 慰問600名留院心康復者

嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會結合愛吃鬼團購、蕊杜巧克力工坊及荔枝妹林昱孜等熱心團體及善心企業於春節前夕分送600多份愛心物...

雲林產米重鎮二崙鄉 打造稻香迷宮新春打卡好去處

雲林縣二崙鄉種稻面積達2000公頃是濁水米重要產地，每年採收後大批稻草，業者壓縮成捲出售再利用，一捲捲稻草成為二崙田間特...

台南市提早發放育兒金 補助不排富爸媽足甘心

農曆春節將至，為了讓幼兒家長過好年，台南市政府提前發放2至4歲育兒津貼及5歲就學補助，預計將提前於1月18日直接撥款至家...

迎新年！西螺福興宮搶頭香復辦 發8800份開運紅包

雲林縣西螺福興宮今年春節將恢復停辦2年的搶頭香活動，頭香狀元可獲得匾額、現金，以及太平媽陶瓷公仔與文創商品組，初一凌晨1...

嘉市抽驗食品 白蘿蔔、青蒜、茼蒿農藥超標

嘉義市政府衛生局春節前抽驗165件食品，發現超市賣的櫻花蝦沙茶，含著色劑，但外包裝沒有標示，另，大賣場販售白蘿蔔、青蒜的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。