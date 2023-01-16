雲林產米重鎮二崙鄉 打造稻香迷宮新春打卡好去處

雲林縣二崙鄉種稻面積達2000公頃是濁水米重要產地，每年採收後大批稻草，業者壓縮成捲出售再利用，一捲捲稻草成為二崙田間特有景緻；新科鄉長鍾東榮發想開辦第一屆「二崙稻香迷宮」，將稻草捲堆疊在寬闊的運動公園作為大型迷宮，用滿滿稻香推展稻草藝文化，留住兒時記憶，提供過年走春打卡新景點。

500捲稻草堆疊出的大型迷宮已完成，鄉長鍾東榮邀各界共同主持開幕，不少人搶先體驗迷宮樂。同時預定在大年初一、初二早上九點開始還會發放限量新春紅包，祝大家幸福美滿、事業亨通。

鍾東榮說，二崙除西瓜、甜瓜、蔬菜，農會推廣的「二崙好米」更是地方重要的特產，而水稻衍生的稻草文化，不僅是鄉親的共同記憶，若善加運用，透過文創設計出稻草香迷宮，可創造附加價值，不少鄉親建議建造稻香迷宮，除了行銷二崙優質濁水米，提供鄉親春節休閒好去處。