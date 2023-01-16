嘉檢體現柔性司法 慰問弱勢寒冬送暖

嘉義地檢署為體現柔性司法，並協助弱勢家庭能儲力迎新年，由檢察長張曉雯、書記官長吳國安、主任觀護人陳俊男及更生保護會嘉義分會主任委員黃俊森等人進行春節慰問活動。嘉義地檢署表示，希望藉由關懷活動能讓愛心及祝福傳播更廣更遠。

嘉義地檢署提供棉被及毯子，讓受保護管束人有個溫暖的夜晚，另於晨光智能發展中心辦理更生人春節社區關懷活動，透過生命教育課程，與晨光智能發展中心進行跨體系合作，透過分享提升受保護管束人生命韌性，在新的一年，找回自我生命中的力量，迎接未來。關懷活動邀請講師曾慶雲現身說法，了解身心障礙者家庭及個案如何面對生命中的各種困難與關卡，也於現場讓受保護管束人與身心障礙者進行手沖咖啡的體驗活動，強化弱勢關懷，傳達柔性司法之公益關懷。