北港春節進香老街人潮多 消防隊展開巷弄救災演練

過年期間公共場所人潮多包括賣場、餐廳等都是人潮聚集地方，消防隊第三大隊為加強對大型場所的救火，今天選擇北港鎮一家造型典雅的餐廳，展開綜合性防火演練，出動雲梯車、無人機，從地、空展開救援，期能為過年多一分安全保障。

農曆春節期間，宗教觀光勝地的北港鎮商圈將湧入大量進香人潮和遊客，為確保民眾過年期間安心出遊走春，雲林縣消防局第3大隊今天辦理火災搶救演練，提升人潮聚集的老街舊建築物及巷弄機動搶救能力。

消防局科長施義欣指出，北港鎮為全國宗教旅遊重鎮，每逢春節進香期間，朝天宮一帶人潮眾多，各公共場所人潮群聚，稍有不慎將可能引發火災，造成人員生命財產損失，因此在春節來臨前提早演練作好準備，也藉以加強商街業者防火作為。

第3大隊長陳岳滕也指出，北港老街舊建築物多且巷弄狹窄，空間擁擠，救災車組更可能因為交通壅塞，無法及時抵達現場進行搶救，導致災害擴大，因此，今天選擇在一棟環境優雅的巴洛克建築「誠食堂」，作為演練場地，期讓隊員熟練狹小街巷救火技能，為防火安全多一分保障。

今天實兵演練由北港分隊長陳思淵擔任救火指揮，模擬古洋樓失火，北港消防隊第一時間火速趕抵現場，水林及口湖等分隊也趕往馳援，出動各式消防、救護車輛共10部，操演火災搶救、人命搜救、雙節梯架梯救援、雲梯車高空救援、RIT救援、傷患緊急救護及災區管制交通引導。

搶救指令一下，各分組布水線、架梯，雲梯升空，無人機也出動從高空掌控火場，背著空氣瓶的消防員在濃煙密佈中進入火場援救受困的餐廳員工和客人，30名警、義消，從地面和空中展開救援，過程逼真熟練。