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台南市山上區推出迎春花海 春節期間多項慶祝優惠活動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供

台南市山上區今天宣布舉辦2023迎春賞花季「兔gether遊山上」活動，大年初一22日至初五26日與冰點空調結合蘭科植物園、花海區、山上花園水道博物館區及淨水池區花海，以「賞花祈福、古蹟尋禮」為主題，要讓民眾體驗山上「賞花趣、遊古蹟、佑祈福、好味道」。 初一至初三現場打卡區公所提供蘭花盆栽一株，每日限量50株及蘭科植物園折價券一張。

花海位於山上花園水道博物館區往淨水池道路，由冰點空調規畫種植百日草、波斯菊及油菜花，設置充滿童趣的兔年主題裝置藝術，供遊客們拍照留念。冰點空調初一至初五陳列名畫家Razor.H刻畫還有免費咖啡、茶及「限量董娘嚴選Day day 私房手作甜點」供遊客品嘗。

台南山上花園水道博物館初一至初五規畫「花海迎新春、遊戲闖關市集、街頭藝人快閃、APP水道集點簿、水道巡禮等」系列活動，還有神祕新元年迎賓禮，戶外百花齊放。

山上天后宮大年初一準備限量新春五大禮：「人、車過七星平安橋祈福送山上黃金黑糖、廟中走春祈福送玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈、樂捐者送玉二媽加持的平安米、初一憑山上花園水道博物館入場門票票根兌換玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖、還備有甜湯圓、素食春麵、炸元寶與善信同歡｣。

區長余基吉表示，區公所春節在山上公有零售市場前廣場設置休憩區，方便遊客享受在地小吃、特色美食，感受漫遊山上純樸風情與最在地的美味。山上區鄰近國道，交通便捷不塞車，公所結合在地特色資源，春節期間提供花卉園藝、藝術文化，花海路線地圖，適合全家團圓旅遊行程，邀請全國民眾「兔gether遊山上、玩水道、賞蘭花」，健康過快樂的農曆春節，療癒防疫期間緊張疲憊身心。

台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
台南市山上區推出迎春花海，春節期間多項慶祝優惠活動。圖／區公所提供
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博物館 春節 賞花

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