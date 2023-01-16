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首屆台南車展 展前說明會400格攤位爆滿

中央社／ 台南16日電

南市經發局主辦的首屆「2023台南車展」，將於2月24日至27日大台南會展中心舉行，展出400格攤位。規劃「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3主題，

為把握台南汽機車零配件產業及發展轉型能量，共同開創新商機，今天參展廠商齊聚大台南會展中心參與攤位圈選，以及了解進場說明與裝潢事項，為下個月開幕的台南車展(Tainan Autoshow)做足準備。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，盼藉這次展覽提供產業優質展銷交流平台、促進商機媒合，增加參展商產品在國內外曝光機會，大幅提升參展商機，擴大汽車零配件產業發展能量。

經濟發展局長林榮川指出，台南是國內汽車工業三大產業聚落之一，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮。「2023台南車展」以產業鏈概念規劃三大展覽，廠商報名熱烈，參展廠商逾90家，展出規模達400格攤位數。參展新款汽機超過20多個品牌車可看性十足。

新車方面預計有Benz、BMW、FORD、Hyundai、Luxgen、MG、SSANGYONG(雙龍)、VOLVO等新車品牌。二輪車(含電動機車)品牌包括光陽、三陽、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、YAMAHA；另重機參展品牌有BMW、哈雷、aprilia、Benelli、CFMOTO、moto guzzi、YAMAHA、KTM。

經發局今天新聞稿表示，2023台南車展從2月24日起一連4天在大台南會展中心舉行，橫跨228連續假期。展場距台南高鐵站、台鐵沙崙站出站步行只要3到5分鐘距離，大眾交通便捷，周邊停車場充足。專業人士憑名片免費換證入場；一般民眾填問卷即可免費入場，詳情至官網(https://cec.ctee.com.tw/autoshow/)查詢。

台南市長 車展 品牌

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