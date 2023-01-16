雲縣府備9萬5千個福袋 張麗善祝福縣民鴻兔似錦

雲林縣政府今年製作9萬5000個「鴻兔似錦」福袋，縣長張麗善將在新春祈福活動時發送給民眾；西螺福興宮除夕夜發美金紅包，而北港朝天宮準備10萬個福袋，且有機會抽中1兩重純金媽祖。

張麗善今天到各局處發放「鴻兔似錦」福袋，她表示，福袋是由雲林科技大學設計學院長杜瑞澤率領團隊以剪紙藝術設計，呈現出玉兔懷抱好彩頭的立體兔形福袋，之後新春祈福活動時發送給民眾，祝福大家「鴻兔似錦」。

縣府行政處指出，今年製作9萬5000個「鴻兔似錦」福袋，福袋上刻印雲林特產文旦與醬油，象徵雲林這塊充滿特色的土地，在兔年要迎來好彩頭，且好彩頭上鑲著新台幣1元硬幣，更代表著新的一年「一元復始，萬象更新」的願景。

西螺福興宮今天宣布迎春系列活動開跑，連續18年在除夕夜發放美金紅包打頭陣，今年正逢癸卯兔年，紅包以「福兔迎財」主題，兔子年畫形狀充滿年味，準備8800份，將在除夕夜開廟門後發送給現場祈福的信眾，不開放預約。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀告訴中央社記者，朝天宮今年準備10萬個福袋，民眾只要點光明燈、安太歲即可獲贈福袋，或是除夕夜廟前廣場發放，每個福袋都經過媽祖加持，可保佑闔家平安。

蔡咏鍀說，每個福袋都有專屬號碼，朝天宮會在隔年的元宵節抽出12尊1兩重純金媽祖得獎號碼。