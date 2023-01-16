迎新年！西螺福興宮搶頭香復辦 發8800份開運紅包

雲林縣西螺福興宮今年春節將恢復停辦2年的搶頭香活動，頭香狀元可獲得匾額、現金，以及太平媽陶瓷公仔與文創商品組，初一凌晨12點10分更會發出8800份「福兔迎財」美金紅包；福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽迎春系列活動相當精采，歡迎大家一起到西螺福興宮拜媽祖。

每逢農曆春節，西螺福興宮都會盛大舉辦迎春系列活動，除夕夜當晚有跨年晚會、火把踩街、高空煙火，初一開廟門搶頭香、發送開運紅包，也舉辦迎春燈會，還有過平安橋、螺陽農特產市集，初二太平媽契子女回娘家，初九天公生祝壽慶典，元宵節則有提燈踩街、猜燈謎等精彩活動。

楊文鐘表示，搶頭香活動因疫情停辦2年，今年再次恢復辦理，頭香狀元可獲得匾額、現金獎，以及太平媽陶瓷公仔與文創商品組，初一凌晨12點10分更將發出8800份「福兔迎財」美金紅包；元宵節下午6點開始發放元宵小提燈，數量有限發完為止，另，參加元宵提燈踩街都可獲得1張摸彩券，有機會把3C產品帶回家。