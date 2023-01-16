嘉市抽驗食品 白蘿蔔、青蒜、茼蒿農藥超標

嘉義市政府衛生局春節前抽驗165件食品，發現超市賣的櫻花蝦沙茶，含著色劑，但外包裝沒有標示，另，大賣場販售白蘿蔔、青蒜的殺蟲劑含量超標，超市的茼蒿也殺菌劑超標，皆已通知下架，且將移請上游商所在地的衛生局，進行裁罰。

衛生局查出，嘉市某間超市販賣的「台灣漁味海洋館－櫻花蝦沙茶」，檢出著色劑紅色六號，與外包裝標示不符，此商品進貨憑證在屏東，將發函屏東縣衛生局處理，依違反食安法，可罰4萬到400萬，

嘉市某大賣場賣的白蘿蔔，殺蟲劑達特南0.07ppm、佈飛松0.06ppm，超出容許含量，另1商品青蒜的殺蟲劑陶斯松0.05ppm，也超出容許量；兩產品都來自雲林，移交雲林縣衛生局，依違反食安法可罰6萬起跳。

嘉市還有1間超市賣的茼蒿，驗出殺菌劑貝芬替1.25ppm，超出容許量，來源也是雲林，由雲林衛生局清查，依違反食安法可罰6萬起跳。

衛生局表示，年節將近，為了維護民眾飲食安全，近期派員至賣場、餐廳、超市、雜貨店、傳統市場等場所，抽驗各種年節食品，例如香腸、肉乾、魚丸、貢丸、菜頭粿、魷魚絲、糖果、蜜餞等，共抽驗165件，其中4件超標。

市府抽驗結果，可參考「嘉義市政府衛生局食安在嘉」網頁http://foodsafety.chiayi.gov.tw；或嘉市府衛生局網站的食品藥物管理科，點選抽檢驗公開、食品檢驗公告查詢。