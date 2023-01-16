今年春節連假長 嘉南療養院提醒精神病友提前回診領藥

今年春節假期長，衛福部嘉南療養院提醒有慢性疾病民眾，尤其精神病友用藥常需3到4周以上才有明顯療效，症狀改善仍須服藥一段時間，假期不能中斷。

院長吳文正表示，有研究顯示精神病友沒有規則服藥或擅自停藥，一年內再度發病比例高達七成。為讓慢性病人在春節假期能持續用藥，健保署日前通知放寬慢性病人回診及慢性病連續處方箋第二次或第三次領藥。

原預定春節期間回診慢性病人，或慢性病連續處方箋上個月給藥天數的最後一天在春節期間者，可提前1月10日起回診，由醫師處方給藥或預領下個次用藥。

嘉南療養院藥劑科指出，春節期間大部分醫療院所休診，慢性病人別忘了要在放假前檢查藥量是否足夠，才能在春節假期安心服藥。

嘉療春節期間除全天候精神科急診，每天上午提供精神科門診及領取慢性病連續處方箋藥物，22、29周日休診，用藥問題可諮詢藥師。