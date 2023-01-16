嘉義新科鄉長 新港鄉葉孟龍打造「新港創生 宜居生活」

42歲嘉義縣新港鄉新科鄉長葉孟龍，延續父親葉日朗的政治版圖，以打造「新港創生 宜居生活」為理念，要讓新港鄉成為青銀共居好地方。他說，運用地方特色、協調地方團體、組織中央和地方的行政資源，新港要全力營造青年回鄉或留下就業與創業機會。

葉孟龍的父親，葉日朗，過去曾任新港鄉長及縣議員，多年來地方經營有成。葉孟龍接棒父親的政治版圖，3連霸縣議員轉換跑道當選鄉長，以謙卑客氣的待人態度及積極爭取地方建設，贏得在地選民耳目一新的好口碑。

「相信一個人走的快，但一群人走的遠！」葉孟龍說，新港在文化、人文、藝術與宗教上都占有優勢，農業花卉、蔬菜等表現也十分出色，但嘉義縣人口快速老化，有銀髮族照護、缺工、生育率下降等問題需要解決，所以他積極推動創生計畫，要讓新港鄉成為青銀共居好地方。

葉孟龍指出，新港有奉天宮、大興宮與雲門舞集林懷民老師老家「培桂堂」都是縣級古蹟且相鄰，重新開放的大潭村「岳潭」也具發展潛力，加上溪北六興宮、南港水仙宮、板頭厝交趾陶剪黏聚落等，很適合發展出新港微旅行，計畫引進共享單車，讓觀光再提升。

去年新港鄉納骨塔收入全縣第1名達5800萬的新港鄉生命紀念館，葉孟龍表示，未來公所公共造產財源部分，扣除營運成本後，除持續支應全鄉民意外險，已著手規畫鄉立幼兒園的學雜費全免，及暫訂加碼提高每胎1萬元的鄉內生育津貼，若財政許可，第2、3胎還會再加碼。