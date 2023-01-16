來嘉走春 嘉縣警察局公布縣內春節景點交通疏導資訊

嘉義縣警察局今天公布春節連續假期自1月20日至29日共10天，縣內交通疏導管制資訊，針對轄內傳統市場、知名宮廟、公共運輸場站、大型展場及熱門觀光景點周邊聯外道路，配合公路單位規畫執行疏運措施，將於連假期間增派警力加強交通稽查及疏導作為，調節車流，排除事故障礙，避免道路壅塞、回堵。

台18線阿里山公路相關交通管制及疏導措施，上山車流替代道路：由富裕路－嘉139線－嘉135線－台3線接台18線上山；下山車流替代道路：前往國道三號北上車輛建議改道行駛嘉126－2線－嘉126－1線－嘉126線接台3線往竹崎交流道，或經台18線十字路右轉台3線往竹崎交流道。

奮起湖地區1月23至28日每天8時至17時管制小客車由台18線進入169線，統一改道由台18線63.4k處行駛替代道路經頂石棹前往奮起湖，返程則一律行駛169線離開；阿里山國家風景區管理處於樂野服務區（台18線61公里處）規劃免費專車，並於1月23至28日每日9時至17時接駁遊客前往奮起湖。

阿里山森林遊樂園區部分，嘉義林管處於1月20至29日每日提供4－6輛免費專車，於台18線90至95公里接駁遊客往返遊樂區大門口，請遊客依執勤人員指揮通行並依序於路邊停車格停放。

前往太平雲梯遊客建議將車輛停放於梅山地區，轉乘接駁車前往太平地區；前往瑞里及圓潭地區車流，建議由台3線轉166線前往，以分散162甲線及梅山地區車潮。

往北港方向車輛如於北港大橋上回堵時，警察局將引導由159線往北港方向車輛改道行駛台19線，經嘉69線、145線－媽祖大橋前往北港地區；朴子地區沿台19線往北港方向車流，引導於145線路口左轉，沿145線經媽祖大橋往北港地區。