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日統雲林國道客運走入歷史 總經理：現在只想好好送走員工

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
日統客運今天公告，1月底雲林國道客運將停駛。圖／聯合報系資料照
日統客運今天公告，1月底雲林國道客運將停駛。圖／聯合報系資料照

日統客運今宣布停駛雲林4條國道路線，並將資遣約80名員工，目前只剩7011、7012兩條路線在雲林縣內行駛，日統客運總經理林義風表示，都已經是過去式，現在只想好好送走員工。

日統客運公告指出，1月16日停止7005國道路線，2月1日起停止7000斗六至台北、7001北港至台北、7002四湖至台北3條國道路線，而7011、7012二條路線，則繼續在雲林縣內運行。

日統客運也在公告中提到，高鐵通車後，民眾交通旅運模式改變，地方政府規畫交通網絡多以連結高鐵站為主，台灣好行及幸福巴士為輔，國道客運漸趨沒落、乘客減少，且多半是長輩北上探視子孫的交通方式，吸收年長者半票成本更日益上升。

林義風表示，26年來的每一個日子，日統客運一直陪伴著每一位出外的鄕親，要停駛任何一條路線都很不捨，但一切都已是過去式，也感謝員工們的體諒，現在只想好好送走員工。

日統客運 國道客運 雲林

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