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台南小貨車未注意限高2.1公尺 卡在地下道動彈不得

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

一輛小貨車今天上午約10點30分行經東區健康路、林森路地下道時，因未注意限高2.1公尺，小貨車卡在車道動彈不得，市警一分局文化派出所警員巡邏經過發現，通報消防分隊到場協助處理，將小貨車後方車棚拆除後，小貨車才能順利通行。

台南市警一分局文化所員警陳建勳，今天上午10點30分執行轄區巡邏，發現一輛小貨車，因為沒有注意到車道限高卡在健康路、林森路地下道，因往來不少機車，陳建勳擔心後方來車未注意發生危險，員警當機立斷，協助通知消防隊來破壞貨車後方帆布車棚後，讓往來交通約11點30分恢復正常。

警方說，東區健康路、林森路地下道限高2.1公尺，往來汽車或小貨車行經此路段，要注意高度限制，否則車子卡在地下道，易造成塞車，影響往來交通及行車安全。

小貨車卡在台南市東區健康路、林森路地下道，消防人員破壞小貨車後方帆布車棚後，小貨車才能順利通行。記者黃宣翰／翻攝
小貨車卡在台南市東區健康路、林森路地下道，消防人員破壞小貨車後方帆布車棚後，小貨車才能順利通行。記者黃宣翰／翻攝
小貨車行經台南市東區健康路、林森路地下道時，因未注意限高2.1公尺，小貨車一度卡在車道動彈不得。記者黃宣翰／翻攝
小貨車行經台南市東區健康路、林森路地下道時，因未注意限高2.1公尺，小貨車一度卡在車道動彈不得。記者黃宣翰／翻攝

東區 車道 塞車

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