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影／台南永康幹道王行東路破爛常水患 改善工程動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患。記者周宗禎／攝影

台南永康焚化廠前王行東路是往來台1線、台20線要道，但多年水患、路面常破爛不堪，怨聲載道，台南市政府籌措7500萬元改善排水。今天市長黃偉哲主持開工動土，宣示兌現改善承諾，有效減少積淹水、民眾通行更安全。

黃偉哲表示，永康區王行東路豪大雨常積淹水交通受阻、垃圾車難以出入焚化廠作業。市府增設抽排水設施，加上王行東路排水工程，相信未來排水提升，更好的道路品質，能解決每逢大雨積淹水，讓居民不再受淹水所苦。

他說，道路常泡水就易破損，除盡快完成排水施工，道路坑洞問題也要一併處理，才能給民眾更好的道路使用空間。民國108年剛好是他做市長的第一年，8月16日淹水，兩周後9月6號又淹一遍，那時候大家壓力也很大，當然最大時雨量到達豪雨等級，這地方就好像一個盆子最低。

黃偉哲說，最重要的是今年要做明年要好，但這期間下大雨要怎麼辦，所以今年如果淹水會先用臨時抽水機，今年的排水就要發揮一定程度功效，沒有辦法百分之百，至少要減輕，不要淹水淹成這樣子，到明年完工，至少相當程度改善淹水問題，「我們也要求工務局來把路面處理好，因為這每天都會用到」。

水利局表示，工程總經費約7500萬元由環境保護局籌編，水利局代辦。預計永康焚化廠綠帶區間增設抽排水設施，包含抽水站1座、2台1CMS沉水式抽水機，並沿王行東路下設置壓力管涵管徑1,200mm，總長約291m及流出工與舌閥，宣洩焚化廠及王行東路排水至一旁鹽水溪，解決豪大雨時積淹水。

水利局指出，考量生態意識抬頭，工程流出工改善採用「近自然工法」，降低鋼筋、混凝土用量，以石籠、拋塊石工法取代，「打造友善生態環境並兼顧河川防洪，使藍綠帶共存」。

水利局表示，王行東路施工期間，將配合佈設交通維持設施，需占用一個車道，對道路使用會有相當衝擊，屆時請用路人多包涵，市府也會要求廠商與監造單位多與用路人溝通。

台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患，有時水深及腰。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患，有時水深及腰。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患，改善工程今動土。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患，改善工程今動土。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患，改善工程今動土。記者周宗禎／攝影
台南永康往來台1線、台20線要道王行東路破爛常水患，改善工程今動土。記者周宗禎／攝影
台南巿府今舉行永康區王行東路排水改善工程動土儀式，巿長黃偉哲說明工程重點。記者周宗禎／攝影
台南巿府今舉行永康區王行東路排水改善工程動土儀式，巿長黃偉哲說明工程重點。記者周宗禎／攝影

淹水 水利局 黃偉哲

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