日統原民雄至台北國客運路線 今起由統聯客運無縫接軌
日統客運公司原服務嘉義斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往返台北的4條國道客運路線，今起陸續改由統聯客運公司無縫接軌。
自高鐵通車後及受近3年新冠疫情影響，日統客運公司的國道客運路線在整體大環境影響下，董事長林義風在整體經營策略考量下，決定不再繼續經營國道客運路線；嘉義區監理所表示，相關國道路線由統聯客運服務不中斷。
嘉義區監理所所長黃萬益表示，日統客運公司經營的國道客運路線，主要服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往、返台北，日前已提出路線停駛；「7005民雄-台北」自今天起由統聯客運無縫接軌接續服務，維持原路線、原站位行駛不中斷。
另外「7000斗六-台北」、「7001北港-台北」、「7002四湖-台北」3條路線自今年2月1日起，也將由統聯客運接續服務，乘車資訊後續將在沿線各站及統聯客運網站公告；嘉義區監理所表示，相關國道路線由統聯客運服務不中斷。
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