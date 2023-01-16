正統鹿耳門聖母廟高空焰火2月4日登場 芒神今年雙足穿草鞋

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟高空焰火每年都吸引數萬人到場觀看，今年廟方斥資近千萬元以「旺兔順利賀新春」為主題，將在2月4日（農曆1月14日）晚間8點起分3階段施放2萬多發焰火。在高空焰火施放前，還有搶春牛、炸蜂炮等活動，今年「芒神」雙足穿草鞋，農民要做好抗旱蓄水準備。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，每年新春期間都會吸引成千上萬的人潮湧進聖母廟，祈求媽祖保佑一整年的好運勢，今年農曆大年初一起即推出一系列春節活動，包括過七星平安橋解厄大法會、躦轎腳、九品蓮花、民俗技藝展示暨童玩美食年貨大街、摸春牛討吉利、敲響開運鐘、萬人踩街遊行、鞭春贊、搶春牛、施放萬箭齊發蜂巢炮、高空煙火等，盛況空前，萬眾期待。

其中，2月4日鹿耳門花火迎春活動尤為重頭戲，土城仔迎春牛活動是台南市定文化資產之一，下午6點半春牛踩街遊行，庇護家戶平安、年年豐收，接著鞭春牛、搶春牛，為今年運勢搶得好彩頭。王增榮說，「芒神」的衣著代表當年的雨量情形，今年的芒神雙足穿草鞋，表示氣候乾旱，農民要做好抗旱蓄水準備。

晚間8點，廟方開幕啟炮，以「旺兔順利賀新春」為主題施放約10分鐘焰火，接著第1段「2023好事成雙」焰火約在9點10分施放，第2段「揚眉吐氣、癸卯吉祥」焰火在10點10分施放。當天提供10座蜂巢式巨型炮台，每座蜂炮量皆達數千多發，場面浩大。

台南市文化局今年舉辦「迎春禮創意春牛徵選比賽」，27件作品參賽，最後由「閃亮耀眼的new之雨」團隊以廢棄光碟片打造閃閃發亮的「牛光溢彩」創意春牛獲選冠軍，奪得3萬元獎金。