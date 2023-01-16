具中西藥雙背景 謝宏信獲選台南西藥商理事長

成立於民國35年的台南市西藥商業同業公會，15日改選理事長，由有中、西藥雙重背景的藥師謝宏信，當選第30屆的理事長。

謝宏信目前也是台南市藥師公會公關活動委員會主委，曾任公會中藥發展委員會主委，在藥師公會裡人緣相當好，獲選為西藥商公會理事長，藥師公會成員都為他高興。

台南市西藥商業同業公會是由台南市領有合法證照經營藥業及製藥商業之公司行號所組成，會員包括西藥進口商、代理商、經銷商、製藥公司和早期領有營業執照的藥局、西藥房。

藥師公會理事長吳振名表示，謝宏信出身於中藥世家，後來雖然考取西藥的藥師執照，但仍把發揚中藥視為己任，經營宏吉藥局，不僅有西藥調劑，中藥調配也並存，此外，不論是戒菸衛教師、長照藥師的資格、用藥安全宣導講師、失智症防治宣導講師等，只要是與時俱進的藥師執業各類進修課程資格謝宏信都不曾放棄。

同時曾擔任藥師公會中藥發展委員會主委的他，每遇各項大型用藥安全宣導活動，總是熱心地從家中的藥局搬來各式的中藥材和藥用植物來讓民眾認識，以避免民眾誤用。

多年來，一直在大港國小的校慶活動中宣導用藥安全，成為守護大港國小師生健康的「校藥師」，急公好義、樂於助人是他最好的寫照。