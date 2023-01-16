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KTV貼失物招領 蒸籠、內褲、指揮棒…奇特物品引熱議

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市中西區一間KTV業者在網路po出消費者遺留的物品供認領。記者鄭維真／翻攝
台南市中西區一間KTV業者在網路po出消費者遺留的物品供認領。記者鄭維真／翻攝

歲末之際，台南市中西區一間KTV業者在網路po出過去一年消費者遺留的物品供認領，結果卻有指揮棒、蒸籠，甚至還有內褲、制服等奇特物品，許多網友笑說「為什麼會有蒸籠」，宛如「二手拍賣會」。

該KTV業者表示，經常有客人掉東西，服務人員撿到後都會放櫃檯，如果沒有人主動來認領，過年前就會拍照放到網路上，若有人喜歡都可現場自選，2月1日沒人領走一律丟掉。

業者說，服務人員撿過最特別的是蒸籠、內褲、制服、泥土，還有指揮棒、泡泡機等，前幾年發「失物招領」文章沒有那麼多迴響，但這次迴響滿大的。

貼文一出引起網友熱議，網友紛紛笑說「看到蒸籠肚子整個餓起來了」、「是喝太醉把蒸籠當搖鈴在用嗎」、「衣服、裙子是喝到脫掉了嗎」，還有人認為「可以開個二手舖了」。

台南市中西區一間KTV業者在網路po出消費者遺留的物品供認領。記者鄭維真／翻攝
台南市中西區一間KTV業者在網路po出消費者遺留的物品供認領。記者鄭維真／翻攝
台南市中西區一間KTV業者在網路po出消費者遺留的物品供認領。記者鄭維真／翻攝
台南市中西區一間KTV業者在網路po出消費者遺留的物品供認領。記者鄭維真／翻攝

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