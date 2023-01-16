兔年走春嘉義故宮南院討吉利 連假20至29日均開放

春節來趟故宮南院走春討吉利！故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」展出清代宮廷畫家余省〈仿御筆盆橘〉畫作，橘「吉」諧音，大吉大利，搭配展出〈清 施餘澤 拜石圖〉則描繪米芾的愛石軼事，連假1月20至29日故宮南院天天開放，是開年走春接福氣的好去處。

仿御筆盆橘為乾隆九年（西元1744年）清高宗巡幸天津盤山，見古寺中有盆橘子主幹挺拔，樹冠枝葉經過多年修整，有如兩層華麗的綠傘。乾隆帝喜愛之餘，不僅當場為它寫詩作畫，還帶回細心照料，翌（1745）年再命宮廷畫家余省重摹自己的畫作，就是這幅〈仿御筆盆橘〉。畫上金黃色果實與綠葉相綴並有群臣賦詩題詠，不難想像當年皇帝欣賞橘子時的喜悅和期待!

另展出的〈甘露帖〉是書法與蘇軾、黃庭堅、蔡襄並稱「宋四家」的米芾寫信給友人，描述自己雇了百人，從山林間運回有著81個「大如碗、小如指」孔穴的奇石，不久後，老天降下潔白如玉珠的甘露，滿布在石頭上的祥瑞奇景；搭配展出〈清 施餘澤 拜石圖〉則描繪了米芾的愛石軼事，畫中巨石造型奇特，有瘦、漏、透等文人喜愛的奇石特徵，人物執笏板彎趴的姿態也相當誇張，展現米芾顛狂率直的真性情。

故宮南院在1月14日新上檔的亞洲織品展應景推出〈清 閬苑長春〉冊中兩幅月令花卉刺繡作品。〈南枝祝慶〉畫眉鳥站在桃花枝上，寓意「喜上眉梢」，〈錦繡團圓〉則是繡球花搭配蜻蜓，象徵大自然春日融融的景象；兩幅花卉繡工精雅，栩栩如生宛如手繪；對幅題記詩句以黑色繡線呈現書法運筆的轉折，技法超群。