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高鐵影響營運…日統客運停駛4條國道路線 雲林鄉親錯愕

中央社／ 雲林縣16日電
1997年通車的日統客運，主要負責輸運雲林及嘉義民眾往返台北、林口等地。圖為日統客運雲林北港站。 聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
1997年通車的日統客運，主要負責輸運雲林及嘉義民眾往返台北、林口等地。圖為日統客運雲林北港站。 聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影

日統客運公司今天宣布4條國道路線停駛，日統客運董事長林義風表示，原因一言難盡，國道路線僅服務到1月31日；地方居民乍聞此訊感到錯愕，「怎麼這麼突然！」

日統客運公告指出，今天（16日）起停止7005國道路線，2月1日起停止7000斗六至台北、7001北港至台北、7002四湖至台北3條國道路線。

林義風接受中央社記者電訪時表示，做了26年，要停駛任何一條路線都很不捨，但一切一言難盡，也感謝員工們的體諒。

林義風強調，雖然停駛國道旅運，但縣內路線7011、7012會繼續行駛。

居住在四湖鄉的吳姓男子聽聞日統客運將往返台北、四湖路線暫停，感到震驚；他告訴中央社記者，高鐵一趟台北、雲林要價新台幣930元，日統客運台北、四湖只要420元，現在路線停駛，導致要付出更多錢和更多時間轉乘，對於居住在四湖鄉的居民來講很不方便。

日統客運在官網公告指出，高鐵通車後，民眾交通旅運的模式不復以往，一日生活圈及人口結構改變，規劃的交通路線網以連結高鐵站的接駁為主，台灣好行及幸福巴士為輔；相對的，國道客運漸趨沒落，乘客減少，且多半是長輩北上探視子孫的交通方式，使得日統吸收年長者半票所負擔的成本日益上升。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日統公司按規定提出減班休息，這次也有提出裁員計畫，勞青處將協助輔導離職員工就業。

日統客運從1997年通車以來，負責輸運雲林西螺、北港、四湖、斗六、斗南及嘉義大林、民雄等地民眾，往返台北、林口等地，尤其對北上工作或求學、就醫、探親及旅遊，在高鐵通車前協助雲林民眾交通。

日統客運 國道客運

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