迎春新氣象 黃偉哲巡視南瀛綠都心公園

台南市政府工務局年前妝點新營南瀛綠都心、永康公園兩座大型公園，市長黃偉哲今上午視察南瀛綠都心公園布展情形，期許新年新氣象，讓市民朋友都能福兔迎祥、揚眉兔氣。

工務局長蘇金安上午簡報時表示，今年南瀛綠都心公園以「玉兔臨門喜迎春」為主題，在中央草坪區打造大片療癒花海供民眾穿梭其中，希望民眾在多彩草花芬芳中，揮別過往抑鬱，迎接嶄新2023年旺兔順利。

園區也打造由草花妝點而成的裝置藝術，配合兔年生肖於中央花海，設計了4隻身穿黃、紫、綠、紅色花衣的小白兔跳躍其中，各種角度捕捉都生動可愛，是走春拍照打卡景點。