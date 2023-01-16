迎春新氣象 黃偉哲巡視南瀛綠都心公園
台南市政府工務局年前妝點新營南瀛綠都心、永康公園兩座大型公園，市長黃偉哲今上午視察南瀛綠都心公園布展情形，期許新年新氣象，讓市民朋友都能福兔迎祥、揚眉兔氣。
工務局長蘇金安上午簡報時表示，今年南瀛綠都心公園以「玉兔臨門喜迎春」為主題，在中央草坪區打造大片療癒花海供民眾穿梭其中，希望民眾在多彩草花芬芳中，揮別過往抑鬱，迎接嶄新2023年旺兔順利。
園區也打造由草花妝點而成的裝置藝術，配合兔年生肖於中央花海，設計了4隻身穿黃、紫、綠、紅色花衣的小白兔跳躍其中，各種角度捕捉都生動可愛，是走春拍照打卡景點。
工務局說，除中央草坪花海、小白兔，公園入口處還選用萬壽菊、香堇、海棠、一串紅、黃金葛等約6萬株草花，象徵祝福民眾在新的一年都能有好彩頭。
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