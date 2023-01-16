提高就業創業成功率 創客基地推免費進修、產業體驗

適逢農曆年前年後求職暨轉職旺季，為協助想跨入服裝領域的畢業生及求職民眾正確規畫職涯就業及創業方向，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今指出，其「衣啟飛翔創客基地」提供免費空間及機台設備、專業課程講座、諮詢輔導及推廣媒合等資源，希望提高就業及創業的成功機率。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署表示，「衣啟飛翔創客基地」是以服裝為主題的創客基地，成立至今已6年，吸引超過3000名服裝領域及各界創業人才加入會員，包含服裝科系學生、產業在職人才及創業中的獨立設計師及品牌。

為因應創業年輕化趨勢、增加創業成功機率，111年度辦理「原創服裝大賞」系列活動，邀請全國原創服裝創作者及立案5年以下的公司及工作室參加，整合競賽、推廣、發表、專家諮詢等服務項目，大受好評，今年度將延續辦理。

其中，創客基地結合職涯探索、在職進修及創業育成功能，開設產業體驗及進階技術課程，並依不同對象的需求規畫分級服務，比如將針對年滿14歲以上對服裝產業有興趣的民眾，基地開設6小時的「機台操作及認證」體驗課程，課程結束前通過認證就可成為基地學員，免費獲得機台設備借用資格。

而具備基礎服裝製作能力的學生、在職者及待業者，則會開設「打版縫紉課程」及「主題工作營」進階技術課程，邀產業專家傳授業界技術及趨勢，提升技術能力；針對服裝領域創業者，將辦理「原創服裝大賞」系列活動，提供微創服裝品牌發表舞台並優化經營模式。

桃竹苗分署長林淑媛說，創客基地的服務沒有資格及年齡限制，且完全免費，兼具就業、在職進修及創業育成功能，在人生不同階段都可以在這裡找到進修輔導及陪伴服務，提供一個整合性的人才育成平台，歡迎夢想進入服裝產業的人才多多利用創客基地的各項資源。

林淑媛指出，為協助創業者於年後提前規畫創業方向，創客基地「服裝品牌健檢」及「群眾募資工作營」現正開放報名，即日起報名至今年2月22日止，「服裝品牌健檢」即日起開放報名，採隨到隨審方式進行，邀請服裝各領域專家名人擔任導師，與微創品牌進行一對一諮詢；「群眾募資工作營」歡迎對募資有興趣的大眾報名參加，詳細訊息請上「衣啟飛翔創客基地」臉書查詢。 「衣啟飛翔創客基地」提供免費空間及機台設備、專業課程講座、諮詢輔導及推廣媒合等資源，希望提高就業及創業的成功機率。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供 衣啟飛翔創客基地開設進階「西服工作營」招募有服裝學歷證照且想進入服裝產業創業的民眾參加。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

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