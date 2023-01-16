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斥資743萬元！斗六荒地變身停車場 增22汽車、25機車位
雲林縣政府斥資743萬4000元將斗六國民運動中心旁荒地改建為停車場，1168.75平方公尺畫設22格汽車位（含2格殘障車位）、25格機車位，今天完工，縣長張麗善參加祈福謝土典禮，民眾陳情憂無閘門，恐被周圍住戶長期占用，縣府承諾將盡快委外營運，設置閘門並收費。
公正里長鄭文成說，國民運動中心旁空地閒置10多年，不只荒草叢生，更是周圍居民任意停放車輛及亂丟垃圾的地方，經常接到民眾陳情環境髒亂。當地居民表示，新設置停車場無閘門，也沒有收費機制，擔憂再次被周圍住戶占用，無法造福到需要臨時停車的人。
縣長張麗善說，為避免停車格遭長期占用，導致別人無法使用，將秉持使用者付費原則，國民運動中心旁停車場未來會採收費制，交由財政處委外招標，設置閘門收費；財政處長孫綿凰說，會盡快委外招標，由外包商經營管理。
工務處長王令堯說，土地原先草木雜生，將既有混凝土地坪打除、鋪設35cm碎石級配後，鋪設瀝青混凝土路面1168.75平方公尺，穩固地質避免下陷，也新建31公尺矩形溝、5公尺截水溝、新設2座路燈，並畫設22格汽車位（含2格無障礙車位）、25格機車位。
斗六市長林聖爵說，隨都市繁榮發展，文化路停車場、雲林溪旁停車場幾乎滿租，還有百輛車無處可停，顯見斗六市停車空間不足；雲林縣10多年來無停車場管理自治條例，張麗善上任後推動3年多，終在去年完成制度，今年3月1日將正式上路，路邊停車收費皆委由公所招標。
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