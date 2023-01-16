竹崎晧月精舍年度新春雅集 主題「如是我聞」聚正能量
嘉義縣竹崎鄉灣橋村坪頂園的晧月精舍，長年推動佛法，今天舉行一年一度的新春雅集活動，以「如是我聞」為主題，大眾虔心抄經、誠心祝願，又聽聞佛法開示，不少地方政治人物都與會，還有國內知名的書法家揮毫書寫春聯贈送，充滿感恩祝福與祥和喜悅。
新春雅集籌備會表示，今年雅集活動，搭建拱形竹構、布置花藝，引人注目，尤其在眾蒲團所圍繞，菩提樹下、金剛座上，演示著佛陀初轉法輪為五比丘說法的場景，早在2000多年前印度「無佛像時代」佛教雕刻，即有如此深具禪意的藝術表達。
新春雅集上午除了有線上預先報名的「抄經／迴向」、「如是我聞」佛法講座之外，下午「羅漢供茶」、「新春祈願」、「新春茶會／音樂會」、「新春揮毫」，讓遠近而來民眾自由參與。
新春雅集籌備會指出，舉行新春雅集用意，在於彰顯佛法世間的眾善聚集，因此活動中，大眾虔心抄經、誠心祝願，又能聽聞法師的佛法開示「如是我聞」，並一起吃素齋結善緣；「羅漢供茶」茶儀以1杯清茶用表禮敬3寶，彰顯尊師重道的傳統美德；二胡和口琴合奏的音樂會與茶會，使現場大眾的善心、歡喜心匯聚結成莊嚴慈和的壇場。
此外，晧月精舍製作「如是我聞」紀念杯和茶倉贈送來賓，並提供活動的贊助義賣，最後由8名國內知名的書法家揮毫書，寫春聯贈送，預祝癸卯新春吉祥如意、眾善來集。
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