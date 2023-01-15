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影 ／璀璨燈海夜色美呆 台南鹽水月津港燈節啟燈

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影

2023台南鹽水月津港燈節今晚開幕，將展至2月12日，橫跨春節、元宵，而今年燈節主題為「城裡的月光」，包括4大燈區75組作品，在燈海聲光變換中，營造璀璨燈海倒映水色中，讓與會遊客驚豔不已。

從2010年起主辦的月津港燈節，除2021年因疫情被迫停辦，10多年來已繼蜂炮外，成為地方另項大型活動，台南市長黃偉哲、文化部次長李連權、立委賴惠員、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿等人晚間出席啟燈儀式，台南市政府文化局今年首度打造的360度環景水上舞台「夜市蜃樓」特殊結構裝置與燈光設計，以燈光變化融合舞蹈演出，讓人眼睛一亮。

「月津港燈節是台灣水岸藝術燈節的指標品牌！」黃偉哲說，10多年來每年都吸引數十萬遊客造訪鹽水，去年參觀人次更首度突破110萬，歡迎遊客春節至元宵節假期來賞遊。

文化局說，這次月津港燈節有4大展區、結合藝術燈區22件、巷弄燈區19件、徵件燈區30件及新創燈區4件，共75件作品。其中，藝術燈區以月相名稱規劃有「浪漫蝕月」、「超現實藍月」、「希望能量新月」等三大子題，作品分享藝術家心目中來自月亮的故事與靈感巧思。

竹編大型藝術裝置「無盡光在」；以一雙眼睛造型裝置，由不同視角看見不同型態，仿佛雙眼中存在滿月、蝕月和弦月，水霧中矇矓奇幻的眼神，在光的暈染下和觀者四目交流。

新創燈區帶來4件作品，「乾燥的山和水」展現縮微地景禪意；「休息中站」是一座由金屬工業製品組合成的小山；「爆炸、折射、發散」帶來鹽水蜂炮視覺演譯；「消波塊與後石頭」在現代地景中融入與消弭的人造物，帶來衝突與融合反。

因應大批遊客來鹽水，警方今下午4點起管制交通，來自台南市區的張姓婦人說，入夜燈海浪漫又驚豔，春節將跟友人再次造訪看得過癮。

台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
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台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚開幕啟燈，璀璨燈海夜色美不勝收。記者謝進盛／攝影

月津港 春節 黃偉哲

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