台南大廟興學《建庄二百年》學習博覽會 廟口Hi翻天

今天是農曆12月24日送神日，台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，今天在海尾朝皇宮舉辦大廟興學《建庄二百年》學習博覽會，舞蹈班師生發表「重生，謝天」舞蹈創作，感謝大道公守護台江子民，陶藝班、版畫班師生則是發表「生活陶藝」、「畫我台江地景創作」作品，為台江建庄二百年祈福。

版畫班以版畫刻印出台江粿仔樹、黑面琵鷺、虱目魚等台江印象，跟著河流班同學則是製作台江植物標本，讓更多師生認識台江生態之美；手作香師生教導鄉親手作香敬奉祖先神明，書法班學生現場揮毫送春聯。海佃國小「小台江」、海東國小機器人社團也來參加，現場還有擲平安龜活動，大家重回村廟，共同以公民學習展演來謝神。

大廟興學《建庄二百年》學習博覽會，下午在海尾朝皇宮舉行，數百位親師生共同參與，副市長葉澤山、立委陳亭妃、安慶國小校長鄭秀真、海佃國中校長蔡宜興、長安國小校長張隆慶皆到場鼓勵親師生志工。葉澤山表示，大廟興學保存傳統文化，鼓勵鄉親終身學習，傳承文化，透過學習來保育台江生態，深耕台江文化教育，成果受到各界肯定，他看到大廟興學在村廟推動手機微電影、南管、洞簫等特色課程，歡迎大家一起來大廟學習。

學生王碧霞表示，在退休前，由同事推薦來社大台江分校學樂器，學習二胡變成退休後的日常休閒，一直很羨慕學長姐們去年登上台江文化中心演藝廳演出，這也激勵自己要努力學習，期能站上同一個舞台。